Rząd wprowadził bon energetyczny jako wsparcie dla gospodarstw domowych. Jednak podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, pojawiły się nieścisłości w przepisach, które mogą prowadzić do złożenia kilku wniosków o bon na jeden adres. Eksperci z portalu Infor.pl twierdzą, że ustawa nie ogranicza liczby bonów energetycznych do jednego na gospodarstwo domowe. To też otwiera furtkę dla rodzin mieszkających pod jednym dachem, ale prowadzących oddzielne gospodarstwa domowe.

Bon energetyczny ma na celu realne wsparcie dla gospodarstw domowych w obliczu zamrożonych cen energii na poziomie 500 zł/MWh. Jednak, jak pokazują analizy ekspertów, przepisy pozostawiają luki, które mogą prowadzić do nadużyć lub trudności w ich egzekwowaniu.

Kto może skorzystać z bonu energetycznego?

Bon energetyczny w pełnej wysokości przysługuje gospodarstwom domowym, których miesięczne dochody nie przekraczają 1,7 tys. zł na osobę lub 2,5 tys. zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych. Jeśli dochody przekroczą te progi, bon zostanie pomniejszony zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna kwota wsparcia to 20 zł.

Wysokość bonu zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. Dla jednoosobowych gospodarstw to maksymalnie 300 zł, dla gospodarstw liczących 2-3 osoby – 400 zł, 4-5 osób – 500 zł, a dla większych – 600 zł. Kwoty te są podwajane, jeśli ogrzewanie odbywa się za pomocą energii elektrycznej.

Kilka bonów na jeden adres? Luka w przepisach

Zgodnie z ustawą, bon energetyczny może zostać przyznany każdemu gospodarstwu domowemu, a definicja gospodarstwa domowego obejmuje zarówno osoby spokrewnione, jak i niespokrewnione, które mieszkają i utrzymują się wspólnie. Jednak, jeżeli w jednym miejscu mieszka więcej osób, ale utrzymują się oddzielnie, mogą zostać uznane za odrębne gospodarstwa. Przykładowo, małżonkowie w separacji lub osoby wynajmujące pokoje w jednym domu mogą złożyć osobne wnioski o bon energetyczny.

Ustawodawca nie przewidział ograniczenia, które uniemożliwiłoby złożenie kilku wniosków na jeden adres, co może prowadzić do sytuacji, w której dwa lub więcej gospodarstw otrzymają wsparcie, pomimo że formalnie zamieszkują pod jednym dachem. Jest to podobna sytuacja do tej, która wystąpiła w przypadku dodatku węglowego, co wywołało wiele pytań i wątpliwości.

Weryfikacja wniosków o bon przez MOPS

Choć złożenie kilku wniosków o bon energetyczny na jeden adres jest możliwe, MOPS ma prawo je zweryfikować. Kontrole mogą obejmować sprawdzenie danych w rejestrze PESEL lub analizę rachunków za opłaty komunalne. W niektórych przypadkach może dojść do wywiadów środowiskowych, podczas których pracownicy MOPS odwiedzą miejsce zamieszkania, aby ocenić, czy rzeczywiście w jednym domu funkcjonuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe.

Bon energetyczny. Termin składania wniosków i wypłaty

Osoby zainteresowane uzyskaniem bonu energetycznego mają czas na złożenie wniosku do 30 września 2024 roku. Wnioski można składać osobiście w urzędzie gminy, online poprzez platformę ePUAP, formularz internetowy lub aplikację mObywatel.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada, że wypłaty bonów nastąpią pod koniec 2024 roku.