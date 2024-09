Już od 1 października rodzice mogą ubiegać się o nowe świadczenie "Aktywny Rodzic", które oferuje wsparcie finansowe nawet do 1900 zł miesięcznie. Świadczenie to można otrzymać niezależnie od dochodów. Sprawdź, jakie są zasady i jak złożyć wniosek.

Nowe świadczenie weszło w życie na mocy ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka. "Aktywny Rodzic" to program obejmujący trzy formy wsparcia: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" oraz "aktywnie w domu". Rodzice mogą samodzielnie wybrać najbardziej odpowiednią opcję dla swojej sytuacji, ale w danym miesiącu mogą korzystać tylko z jednej z form wsparcia na dziecko. ZUS wypłaci środki, które można przeznaczyć m.in. na opiekę babci czy pobyt dziecka w żłobku.

Świadczenie "Aktywny Rodzic" w trzech wariantach

Program "Aktywny Rodzic" oferuje wsparcie rodziców małych dzieci, w trzech formach:

"aktywni rodzice w pracy" – świadczenie wynoszące 1500 zł miesięcznie , a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do 1900 zł ;

– świadczenie wynoszące , a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do ; "aktywnie w żłobku" – wsparcie na opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub u dziennego opiekuna , maksymalnie do 1500 zł (lub 1900 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego);

– wsparcie na opłaty za pobyt dziecka w , maksymalnie do (lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego); "aktywnie w domu" – wsparcie finansowe na kwotę 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące, zastępujące dotychczasowy kapitał opiekuńczy.

Wybór jednego z tych świadczeń zależy od indywidualnej decyzji rodziców, którzy mają możliwość zmiany formy wsparcia w kolejnych miesiącach.

"Aktywni rodzice w pracy" – kluczowe zasady

Świadczenie dla rodziców aktywnych zawodowo, tzw. "babciowe", jest dostępne bez względu na poziom dochodów. Aby je otrzymać, rodzice muszą spełnić określone warunki ubezpieczeniowe:

oboje rodzice muszą podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od podstawy wynoszącej co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia;

składki na ubezpieczenia emerytalne każdego z rodziców nie mogą być odprowadzane od kwoty niższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia (lub 30% dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

To świadczenie umożliwia finansowanie opieki nad dzieckiem, w tym także przez babcię, co daje rodzicom większą elastyczność.

Świadczenie "Aktywnie w żłobku" – nowa forma wsparcia

Program "aktywnie w żłobku" zastępuje dotychczasowe dofinansowanie na obniżenie opłat za pobyt dziecka w żłobku czy u dziennego opiekuna. Oto kluczowe zasady nowego świadczenia:

maksymalna kwota wsparcia wynosi 1500 zł miesięcznie (1900 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością);

świadczenie nie może przekroczyć opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w instytucji opieki;

instytucje pobierające opłaty wyższe niż 2200 zł miesięcznie nie będą mogły uczestniczyć w programie.

To rozwiązanie ma na celu zapobieganie podwyżkom opłat za usługi opieki nad dziećmi po wprowadzeniu świadczenia.

"Aktywnie w domu" zamiast kapitału opiekuńczego

Nowe świadczenie "aktywnie w domu" zastępuje rodzinny kapitał opiekuńczy. Jest to wsparcie dla rodziców, którzy zdecydują się pozostawić dziecko w domu lub są nieaktywni zawodowo. Zasady programu:

wsparcie wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko przez 24 miesiące;

na dziecko przez 24 miesiące; świadczenie obejmuje dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy;

rodzice, którzy nie chcą korzystać z innych form wsparcia, mają prawo do świadczenia, ale nie mogą go łączyć z pozostałymi świadczeniami programu.

Rodzice, którzy już korzystają z rodzinnego kapitału opiekuńczego, mają prawo przejścia na nowe świadczenie, jeśli uznają je za bardziej korzystne.

Wniosek o świadczenie "Aktywny Rodzic". Kiedy złożyć?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował wnioski o świadczenie "Aktywny Rodzic" od 1 października 2024 roku. Będzie je można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej – przypomina ZUS. Proces ubiegania się o nowe świadczenie jest prosty i można go przeprowadzić w kilku krokach.

Złożenie wniosku o świadczenie "Aktywny Rodzic"

Wniosek o świadczenie można złożyć tylko elektronicznie przez:

PUE/eZUS,

aplikację mobilną mZUS,

portal Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl,

swój bank, jeśli uruchomił taką usługę.

Oczekiwanie na decyzję o przyznaniu świadczenia "Aktywny Rodzic"

Brak terminów granicznych – wnioski można składać w dowolnym czasie,

Pamiętaj, że na jedno dziecko w danym miesiącu można otrzymać tylko jedno świadczenie,

Możliwość zmiany formy wsparcia w kolejnych miesiącach.

Świadczenie "Aktywny Rodzic". Korzyści i zasady w pigułce

Program "Aktywny Rodzic" przynosi wiele korzyści dla rodziców, oferując elastyczność i wsparcie finansowe w różnych formach. Oto najważniejsze zalety:

Wsparcie finansowe:

Do 1900 zł miesięcznie na dziecko,

Możliwość dostosowania wysokości wsparcia do potrzeb dziecka (z orzeczeniem o niepełnosprawności).

Elastyczność:

Możliwość wyboru jednej z trzech form wsparcia,

Możliwość zmiany formy wsparcia w kolejnych miesiącach.

Bezpieczeństwo finansowe:

Świadczenie niezależne od dochodów,

Zwrot pełnej kwoty, bez konieczności rozliczania z podatkiem dochodowym.

