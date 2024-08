Jak zwiększyć swoje dochody o 831 zł miesięcznie? Warto zawnioskować o specjalny dodatek, który może podreperować budżet osób pozostających w trudnej sytuacji zawodowej. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby go otrzymać? Jak złożyć wniosek? Sprawdź szczegółowe informacje o dodatku aktywizacyjnym.

Od 1 czerwca 2024 roku osoby bezrobotne mające prawo do zasiłku mogą otrzymać dodatek aktywizacyjny w wysokości do 831 zł miesięcznie. Świadczenie to nie jest przyznawane automatycznie – aby je otrzymać, konieczne jest złożenie wniosku. Sprawdź, kto może się ubiegać o dodatek i jakie warunki trzeba spełnić.

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie pieniężne przysługujące osobom bezrobotnym, które z własnej inicjatywy lub za pośrednictwem urzędu pracy podejmują zatrudnienie bądź inną pracę zarobkową. Dodatek ten ma na celu wspieranie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, które mimo podjęcia zatrudnienia otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatek aktywizacyjny jest regulowany przez Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.). Szczegółowe zasady dotyczące dodatku aktywizacyjnego są określone w art. 48 tej ustawy, który wskazuje warunki, na jakich bezrobotny może uzyskać to świadczenie, a także zasady jego przyznawania i okres wypłaty.

Dodatek aktywizacyjny jest dostępny dla osób bezrobotnych, które mają prawo do zasiłku. Świadczenie przysługuje w dwóch sytuacjach:

gdy bezrobotny podejmie zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy , ale w niepełnym wymiarze godzin i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego;

, ale w niepełnym wymiarze godzin i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego; gdy bezrobotny samodzielnie podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Czas, przez jaki można otrzymywać dodatek aktywizacyjny, zależy od sposobu podjęcia pracy. Istnieją dwa scenariusze:

osoby, które samodzielnie znalazły zatrudnienie, otrzymają dodatek przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby im jeszcze zasiłek;

osoby skierowane do pracy przez urząd pracy będą otrzymywać dodatek przez cały okres, w jakim przysługiwałby im jeszcze zasiłek.

Wysokość wypłaty dodatku aktywizacyjnego zależy od rodzaju podjętej pracy i wynosi:

maksymalnie 50 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych, co od 1 czerwca 2024 roku daje 831 zł ;

; w przypadku pracy podjętej z inicjatywy urzędu pracy, dodatek stanowi różnicę między minimalnym wynagrodzeniem a faktycznie otrzymywanym wynagrodzeniem, ale nie więcej niż 50 proc. zasiłku.

Nie każda osoba bezrobotna może liczyć na dodatek aktywizacyjny. Świadczenie nie przysługuje, jeśli:

bezrobotny został skierowany do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko finansowane z funduszy publicznych;

bezrobotny samodzielnie podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony przed rejestracją jako bezrobotny;

bezrobotny samodzielnie podjął pracę za granicą u zagranicznego pracodawcy.

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, należy złożyć odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy, w którym osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna. Wniosek można złożyć osobiście, listownie, bądź za pośrednictwem platformy ePUAP, jeśli urząd pracy oferuje taką możliwość. Wymagane dokumenty mogą obejmować zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie, umowę o pracę lub inne dokumenty związane z podjęciem zatrudnienia.

Dodatek aktywizacyjny jest wypłacany przez powiatowy urząd pracy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej. Urząd pracy dokonuje weryfikacji wniosku oraz ustala wysokość dodatku na podstawie przepisów prawa.

Podsumowując, dodatek aktywizacyjny jest cennym wsparciem dla osób bezrobotnych podejmujących pracę, ale nie przysługuje każdemu automatycznie. Aby go otrzymać, konieczne jest spełnienie określonych warunków i złożenie wniosku. Pamiętaj, że wysokość dodatku oraz czas jego przyznawania zależą od formy zatrudnienia i rodzaju podjętej pracy.