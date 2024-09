Emeryci uprawnieni do ryczałtu energetycznego mogą liczyć na dodatkowe 300 zł miesięcznie, które pomoże im w pokryciu kosztów energii elektrycznej, gazu oraz ogrzewania. W artykule wyjaśniamy, komu przysługuje ten dodatek do emerytury, jakie są jego kryteria, oraz jak złożyć wniosek.

Ryczałt energetyczny to comiesięczne świadczenie przyznawane emerytom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość ustalana jest na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny? [KRYTERIA]

Ryczałt energetyczny przysługuje określonym grupom seniorów. Warto zauważyć, że świadczenie to jest wolne od kryterium dochodowego, co oznacza, że mogą je otrzymać wszyscy spełniający określone kryteria, niezależnie od wysokości emerytury czy renty. Do uprawnionych należą:

kombatanci i inne osoby posiadające podobne uprawnienia,

żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

wdowy lub wdowcy będący emerytami lub rencistami, pozostałymi po kombatantach i innych osobach uprawnionych,

wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnionych, które pobierają emeryturę lub rentę.

Ile wynosi ryczał energetyczny dla emeryta? [KWOTA]

Kwota ryczałtu energetycznego podlega corocznej waloryzacji. Nową wysokość tego świadczenia ogłasza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w formie komunikatu, który musi zostać wydany do 7. dnia roboczego lutego każdego roku.

W 2024 roku zaktualizowana kwota ryczałtu, wynosząca 299,82 zł, obowiązuje od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r.

Ryczałt energetyczny. Jak złożyć wniosek?

Proces ubiegania się o ryczałt energetyczny jest prosty, jednak wymaga dostarczenia kilku kluczowych dokumentów. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, co oznacza, że nie ma ustalonych terminów granicznych. Aby uzyskać świadczenie, konieczne jest:

złożenie wniosku o przyznanie ryczałtu energetycznego (formularz ZUS-ER-DKK-01 dostępny online lub w placówkach ZUS),

o przyznanie (formularz ZUS-ER-DKK-01 dostępny online lub w placówkach ZUS), dostarczenie decyzji szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza uprawnienia kombatanckie lub represyjne ,

, przedstawienie zaświadczenia Wojskowej Komendy Uzupełnień potwierdzającego przymusowe zatrudnienie w ramach zastępczej służby wojskowej (dotyczy to żołnierzy).

Dziedziczenie ryczałtu energetycznego

Interesującą kwestią jest możliwość "dziedziczenia" ryczałtu energetycznego. W przypadku śmierci osoby uprawnionej, świadczenie to może być przekazywane najbliższym krewnym, co zapewnia im dodatkowe wsparcie finansowe. Oznacza to, że osoby, które straciły bliskiego kombatanta, mogą ubiegać się o kontynuację wypłaty ryczałtu. Aby to zrobić, należy:

złożyć wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego jako członek rodziny po zmarłym kombatancie,

dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo do dziedziczenia tego świadczenia,

wykazać, że zmarły spełniał warunki do otrzymania ryczałtu.

Korzyści z ryczałtu energetycznego

Oprócz wsparcia finansowego, ryczałt energetyczny ma dodatkowe zalety. Jest on zwolniony z podatku dochodowego, co oznacza, że pełna kwota 299,82 zł trafia bezpośrednio na konto uprawnionego. Ważne jest także to, że osoby pobierające więcej niż jedno świadczenie z ZUS otrzymują tylko jeden ryczałt energetyczny, co upraszcza proces rozliczeniowy. Korzyści z ryczałtu obejmują:

wsparcie finansowe w wysokości 299,82 zł miesięcznie ,

, brak obowiązku rozliczania ryczałtu z podatku dochodowego ,

, możliwość ubiegania się o ryczałt niezależnie od dochodów.

Ryczałt energetyczny 2025. Najważniejsze informacje

Ryczałt energetyczny to ważne wsparcie finansowe dla seniorów, którzy spełniają określone kryteria. Warto skorzystać z tego dodatku, zwłaszcza że jego wysokość rośnie każdego roku, a procedura ubiegania się o świadczenie jest stosunkowo prosta. Należy jednak pamiętać, że świadczenie przysługuje tylko jednej osobie w rodzinie, a dziedziczenie jest możliwe jedynie pod pewnymi warunkami. Aby upewnić się, że spełniamy wszystkie wymagania, warto dokładnie zapoznać się z dokumentami wymaganymi przez ZUS oraz śledzić coroczne waloryzacje kwoty ryczałtu.