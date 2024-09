Już w 2025 roku Andrzej Duda zakończy swoją drugą kadencję jako prezydent Polski. Zakończenie urzędowania oznacza przejście na emeryturę, która zgodnie z przepisami zapewni mu dożywotnie świadczenie. Sprawdź, ile wyniesie emerytura prezydenta po wprowadzeniu nowych stawek.

Na mocy obowiązujących przepisów, były prezydent Polski otrzymuje dożywotnią emeryturę, która stanowi określony procent wynagrodzenia zasadniczego urzędującej głowy państwa. Wysokość emerytury prezydenckiej ma zapewnić byłym prezydentom godne warunki życia po zakończeniu pełnienia jednej z najważniejszych funkcji w państwie. Ile wynosi emerytura prezydencka?

Emerytura prezydencka 2025. Ile wynosi? [KWOTA]

Emerytury prezydenckie w Polsce są regulowane przez ustawę z dnia 30 maja 1996 roku o uposażeniu byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą do ustalenia wysokości emerytury prezydenckiej jest wynagrodzenie zasadnicze, które prezydent otrzymuje w trakcie pełnienia funkcji:

Emerytura prezydencka wynosi 75% wynagrodzenia zasadniczego ,

, Pensja prezydenta jest obliczana jako 9,8-krotność kwoty bazowej, która wynosi obecnie 1789,42 zł brutto . Na tej podstawie, aktualne wynagrodzenie prezydenta wynosi 17 536 zł brutto .

. Na tej podstawie, aktualne wynagrodzenie prezydenta wynosi . Po planowanej podwyżce w 2025 roku, wynagrodzenie prezydenta wzrośnie do 18 255,30 zł brutto.

W wyniku tych zmian, Andrzej Duda będzie otrzymywał emeryturę w wysokości 13 691,47 zł brutto, co w przeliczeniu na netto wyniesie ponad 11 tys. zł.

Emerytura prezydencka. Na jakich zasadach jest wypłacana?

Byli prezydenci Polski, po zakończeniu swojej kadencji, mają prawo do dożywotniego świadczenia emerytalnego, które jest jednym z najwyższych w kraju. Oto zasady wypłacania prezydenckich świadczeń.

Świadczenie jest przyznawane automatycznie po zakończeniu kadencji,

Wynosi ono 75% wynagrodzenia zasadniczego urzędującego prezydenta,

Jest wolne od dodatkowych ograniczeń, takich jak limity dorabiania.

Dzięki temu rozwiązaniu, byli prezydenci mogą liczyć na stabilność finansową po zakończeniu swojej politycznej kariery. Dodatkowo, zgodnie z ustawą, byli prezydenci mają prawo do korzystania z innych przywilejów, takich jak ochrona osobista, możliwość korzystania z biura oraz obsługi administracyjnej, co podkreśla wyjątkowy status, jaki przysługuje byłym głowom państwa w Polsce.

Podwyżka emerytury prezydenta w 2025 roku

Budżet na 2025 rok przewiduje podwyżki dla najważniejszych urzędników państwowych, w tym prezydenta. Kwota bazowa wzrośnie o 4,1%, co podniesie pensję prezydenta. To wpłynie bezpośrednio na wysokość emerytury prezydenckiej. Planowane wynagrodzenie prezydenta od stycznia 2025 roku wyniesie 18 255,30 zł brutto, co daje emeryturę na poziomie 13 691,47 zł brutto.

Emeryturę prezydencką pobierają obecnie trzej byli prezydenci:

Lech Wałęsa - prezydent w latach 1990-1995.

- prezydent w latach 1990-1995. Aleksander Kwaśniewski - prezydent w latach 1995-2005.

- prezydent w latach 1995-2005. Bronisław Komorowski - prezydent w latach 2010-2015.

Już niedługo do tego grona dołączy Andrzej Duda, który - jak sam przyznał w rozmowie z "Faktem" - nie zamierza odpoczywać na emeryturze. "Ja jestem jeszcze człowiekiem względnie jak na politykę młodym. W tym roku będę miał 52 lata. W przyszłym roku, jak będę kończył swoje urzędowanie, 53 lata. Dużo rzeczy można jeszcze potem robić" - zapewniał.