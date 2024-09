Ponad milion Polaków już wkrótce otrzyma dodatkowe świadczenia. ZUS ogłosił termin wypłaty, a kwota, która trafi na konta, może wynieść nawet 1780,96 zł brutto. Sprawdź, kto jest uprawniony do tego wsparcia i kiedy pieniądze zostaną wypłacone.

Czternasta emerytura, czyli dodatkowe roczne pieniężne dla emerytów i rencistów, od 2023 roku została wpisana na stałe w kalendarz wypłat świadczeniobiorców. Już w tym tygodniu na wypłatę "czternastki" przez ZUS może liczyć 1,1 mln Polaków. Kto dostanie 14. emeryturę 6 września 2024 roku?

Czternasta emerytura 2024. Ile wynosi? [KWOTA]

Rozporządzenie Rady Ministrów przyjęte przez rząd w dniu 28 maja ustaliło wysokość czternastych emerytur na rok 2024 r. Wynika z niego, że 14. emerytura w tym roku będzie niższa od tej z 2023 roku o ponad 869 zł. Ile pieniędzy dostaną w tym roku emeryci

W tym roku czternastka w pełnej wysokości wyniesie 1780,96 zł brutto , czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe np. emerytura, renta nie przekracza 2 900 zł brutto.

W przypadku osób ze świadczeniem głównym między 2900 zł a 4630,96 zł brutto, czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę .

. Do emerytury 3500 zł brutto czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 600 zł, czyli 1180,96 zł brutto.

Czternasta emerytura 2024. Komu przysługuje?

Czternasta emerytura przysługuje szerokiej grupie emerytów i rencistów. Świadczenie to jest przyznawane osobom, które pobierają:

emerytury i renty w systemie powszechnym,

emerytury rolnicze,

emerytury i renty służb mundurowych,

emerytury pomostowe,

świadczenia i zasiłki przedemerytalne,

renty socjalne,

nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,

rodzicielskie świadczenia uzupełniające,

świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Wypłata czternastej emerytury. Kiedy pieniądze trafią na konta?

ZUS potwierdził, że kolejne wypłaty czternastej emerytury nastąpią 6 września 2024 r. W pierwszej transzy, która odbyła się 30 sierpnia, świadczenia otrzymało ponad 740 tys. emerytów i rencistów. Teraz kolejne 1,1 mln osób może liczyć na dodatkowe wsparcie, co łącznie wyniesie przeszło 1,6 mld zł.

W pierwszej transzy wypłat uczestniczyło ponad 740 tys. osób.

Kolejna transza obejmie 1,1 mln emerytów i rencistów.

i rencistów. Łączna kwota wypłat wyniesie przeszło 1,6 mld zł.

Zasady przyznawania czternastej emerytury. Kto nie otrzyma świadczenia?

Nie wszyscy uprawnieni do emerytury otrzymają „czternastkę”. Istnieje kilka wyjątków, które wykluczają wypłatę tego świadczenia:

Osoby, których emerytura lub renta przekracza 4630,96 zł brutto , nie otrzymają czternastej emerytury.

, nie otrzymają czternastej emerytury. Świadczenie nie będzie przyznawane, jeśli jego wartość wyniesie mniej niż 50 zł .

. Osoby, których świadczenie jest zawieszone na dzień badania prawa do „czternastki” (31 sierpnia 2024 r.), np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania, nie otrzymają dodatkowej wypłaty.

Czternasta emerytura a potrącenia. Co warto wiedzieć?

Czternasta emerytura jest wolna od większości potrąceń, co oznacza, że nie podlega zajęciom komorniczym. Świadczenie to nie jest również wliczane do dochodu przy ubieganiu się o inne formy pomocy, takie jak pomoc społeczna, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych.

Czternastka nie podlega zajęciom komorniczym.

Nie jest wliczana do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus.

Pobierana jest jedynie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Czternasta emerytura, wypłacana co roku, jest istotnym wsparciem finansowym dla wielu polskich emerytów i rencistów. Aby upewnić się, że jesteś uprawniony do jej otrzymania, warto zwrócić uwagę na wysokość swoich świadczeń oraz terminy wypłat. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przyznawania świadczenia, najlepiej skonsultować się bezpośrednio z ZUS.