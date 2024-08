Od marca 2024 roku emeryci, którzy w przeszłości pracowali jako ratownicy górscy lub strażacy ochotnicy, mogą liczyć na nowy dodatek do swoich świadczeń. Świadczenie ratownicze wynoszące 258 zł jest przyznawane dożywotnio i wypłacane do 15. dnia każdego miesiąca przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pieniądze wypłacane są niezależne od wysokości zasadniczej emerytury, co oznacza, że beneficjenci otrzymują je jako dodatkową kwotę do swoich obecnych wypłat emerytalnych.