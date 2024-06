Bon energetyczny to w tym roku nawet 1200 zł. Wnioski o to jednorazowe świadczenie można składać od 1 sierpnia. Jak prawidłowo złożyć wniosek? Kto wydaje decyzję w sprawie przyznania bonu energetycznego? Kiedy możemy spodziewać się odpowiedzi na wniosek? W jaki sposób zostaniemy powiadomieni o przyznaniu świadczenia?

Co to jest bon energetyczny?

Bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody:

nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym

w gospodarstwie jednoosobowym nie przekraczają 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W 2024 r. wysokość wsparcia będzie następująca:

w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 300 zł ,

, w gospodarstwie składającym się z 2 do 3 osób – 400 zł ,

, w gospodarstwie składającym się z 4 do 5 osób – 500 zł ,

, gospodarstwie składającym się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, to bon energetyczny wzrośnie o 100 proc.

Bon energetyczny 2024 –termin składania wniosków

Termin na złożenie wniosku o to jednorazowe świadczenie nie będzie długi. Wnioski można składać w okresie od 1 sierpnia 2024 roku do 30 września 2024 roku. Należy jednak pamiętać, że wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. Wskazuje na to art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, który wskazuje, że "wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania".

Bon energetyczny 2024 – jak złożyć wniosek?

Zgodnie z ustanowionymi zasadami wniosek o to świadczenie składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli wniosek o wypłatę bonu energetycznego składamy w postaci papierowej, to należy opatrzyć go własnoręcznym podpisem i złożyć osobiście odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek można także wysłać. Art. 3 w pkt 3 Ustawy o bonie energetycznym wskazuje, że nadaje się go wówczas "w placówce pocztowej operatora pocztowego lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta". Jeżeli składamy wniosek w postaci elektronicznej, to trzeba go opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Co musi zawierać wniosek o bon energetyczny?

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego musi zawierać:

dane wnioskodawcy: imię (imiona) i nazwisko, adres miejsca zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, jeżeli został nadany, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, obywatelstwo, adres poczty elektronicznej, jeżeli wyraża na to zgodę, numer telefonu, jeżeli wyraża na to zgodę,

dane dotyczące dochodów wnioskodawcy,

informację o głównym źródle ogrzewania gospodarstwa domowego, jeżeli stanowi ono główne źródło ogrzewania,

numer rachunku płatniczego oraz imię i nazwisko jego właściciela, na który zostanie przekazana kwota bonu energetycznego, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać bon na ten rachunek,

informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji dochodów wnioskodawcy;

dane i informacje dotyczące członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego,

oświadczenie o zgodności z prawdą przedstawionych we wniosku informacji.

Bon energetyczny 2024 – kto i w jakim terminie wydaje decyzję?

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Przyznanie świadczenia nie wymaga decyzji administracyjnej. Zgodnie z przewidzianą procedurą wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej w złożonym wniosku. Co istotne nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje jego wypłaty.

– Na wypłatę świadczeń gminy otrzymają od właściwych wojewodów dotację celową. Jej wysokość uwzględni też koszty wypłacania bonu energetycznego, przy czym odgórnie ustalono, że będzie to 3 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Zatem za każdy przyznany bon w pełnej wysokości gmina będzie otrzymywać od 9 do 36 złotych w zależności od jego wartości – wyjaśnia, w rozmowie z Gazetą Prawną dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB.