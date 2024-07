Już jutro CKE poda oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Tego egzaminu nie można nie zdać, ale jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Co zdawali ósmoklasiści? Gdzie będą udostępnione wyniki?

Egzamin ósmoklasisty 2024 – termin ogłoszenia wyników

Już jutro, 3 lipca, Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłosi wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Jest to egzamin obowiązkowy. Oznacza to, że każdy ósmoklasista musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Jednak jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Szczególnie w przypadku liceów i techników.

Egzamin ósmoklasisty 2024 – miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą opublikowane na stronie cke.gov.pl. Aby móc je poznać, trzeba się zalogować przy użyciu loginu i hasła otrzymanego w szkole. Uczniowie będą mogli tam nie tylko sprawdzić swoje wyniki egzaminu ósmoklasisty, a także uzyskać dostęp do zaświadczeń niezbędnych podczas rekrutacji do szkoły średniej. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Egzamin ósmoklasisty 2024 – kiedy odbyły się egzaminy?

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym, trwał w sesji głównej od 14 do 16 maja. Dla uczniów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju, przewidziano drugim termin. Egzamin ósmoklasisty w sesji dodatkowej trwał od 10 do 12 czerwca.

Co zdawali ósmoklasiści?

Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany w formie pisemnej. Tegoroczni ósmoklasiści przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

języka polskiego,

matematyki,

języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasiści mogli zdawać egzamin z następujących języków obcych nowożytnych:

angielskiego,

francuskiego,

hiszpańskiego,

niemieckiego,

rosyjskiego,

włoskiego.

Każdy uczeń mógł wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.