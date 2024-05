Prognozy dotyczące polskiej demografii nie nastrajają optymistycznie. Przyszli emeryci zastanawiają się w jaki sposób zabezpieczyć się finansowo. O trzech, kluczowych metodach na podniesienie wysokości przyszłej emerytury przypomina Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS.

Emerytury a siła nabywcza pieniądza

O niuansach związanych z wyliczaniem przyszłych emerytur Paweł Jaroszek opowiedział na łamach Interii. Zdaniem eksperta na wysokość emerytur wpłynie wiele czynników – począwszy od obecnej sytuacji demograficznej po wzrost wynagrodzeń. Członek zarządu ZUS zwrócił m.in. uwagę na to, że tzw. stopa zastąpienia (relacja emerytury do średniego wynagrodzenia) będzie z biegiem czasu spadać. Podkreślił jednak, że wartość emerytury wzrośnie w kontekście siły nabywczej, w porównaniu do poziomu obecnej, średniej emerytury. "(…) za emeryturę w przyszłości będzie można kupić więcej niż teraz za średnią emeryturę. Przekładając, za przyszłą średnią emeryturę, niższą w relacji do przyszłych średnich zarobków, będzie można kupić więcej przysłowiowych bułek niż może kupić obecnie przeciętny emeryt" – podkreślił Jaroszek.

Nieubłagana demografia i 3 kluczowe porady

W trakcie wywiadu pojawił się ważny kontekst dotyczący spadającej liczby ludności w Polsce. Ekspert ZUS podkreślił, że osoby w wieku produkcyjnym muszą brać pod uwagę prognozy demograficzne. Podał również szacunkowe dane:

aktualnie na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypada ok. 400 osób w wieku poprodukcyjnym ,

przypada ok. , prognozy na 2060 rok zakładają, że na 1000 osób w wieku produkcyjnym będzie przypadać ok. 800 osób w wieku poprodukcyjnym.

Co za tym idzie, wskaźnik obciążenia zwiększy się dwukrotnie. Zdaniem eksperta przyszłe emerytury trzeba będzie waloryzować częściej i mocniej niż do tej pory. Przewiduje jednak, że dzięki lepszym możliwości gospodarki będzie można więcej dokładać do wysokości emerytur. Zapytany o skuteczne sposoby na podniesienie wysokości emerytur wyjaśnił, że obecnie pracujący muszą:

wybierać pracę na umowach w pełni oskładkowanych ,

, wziąć pod uwagę wydłużenie aktywności zawodowej,

korzystać z dodatkowych metod oszczędzania na emeryturę.

Co wpływa na wysokość emerytury?

65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet to tzw. ustawowy wiek emerytalny w Polsce. Aby otrzymać najniższą, gwarantowaną kwotę emerytury wymagane jest min. 25 lat stażu pracy dla mężczyzn i 20 lat stażu pracy dla kobiet. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość emerytury jest kapitał gromadzony na indywidualnym koncie emerytalnym, czyli zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, kapitał początkowy i środki na subkoncie. Do tego dochodzi również czas przejścia na emeryturę – na wyższe kwoty świadczenia mogą liczyć osoby, które zdecydują się na przedłużenie swojej aktywności zawodowej.

Ile wynosi najwyższa i najniższa emerytura w Polsce?

Jak podaje ZUS, rekordowa kwota zwaloryzowanej emerytury w Polsce wynosi aktualnie ponad 48 tys. miesięcznie. Świadczenie ma być pobierane przez mieszkańca Zabrza, które może pochwalić się wyjątkowo długim stażem pracy. Rzeczniczka śląskiego oddziału ZUS Beata Kopczyńska wyjaśniła w marcu na łamach Interii, że szczęśliwy właściciel największej emerytury w Polsce nie przebywał ani jednego dnia na zwolnieniu lekarskim. Dodatkowym czynnikiem, który podniósł wysokość emerytury okazała się decyzja o pobieraniu świadczenia dopiero po 20 latach od osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Dla porównania, najniższa emerytura w Polsce – o czym pisze Fakt – wynosi zaledwie 2 grosze. Taką kwotę pobiera emerytka z Biłgoraju, która odprowadzała składki za 1 dzień pracy, a przeszła na emeryturę w wieku 60 lat. Kwotę emerytury wynoszącej 3 grosze pobiera z kolei emerytka ze Szczecina. W tym wypadku składki odprowadzano również tylko za 1 dzień pracy.