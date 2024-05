Rząd planuje wprowadzić zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które obejmują zwiększenie wsparcia finansowego dla takich pracowników. Propozycje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zakładają podwyższenie dofinansowania wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, które będzie finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zmiany te mają wejść w życie od lipca tego roku.

Nowa propozycja zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych została uwzględniona w planie prac legislacyjnych rządu. Oprócz zwiększenia miesięcznego wsparcia finansowego dla pracowników niepełnosprawnych zaproponowane zmiany obejmują także regulacje dotyczące wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, która będzie przeznaczona na realizację konkretnych projektów.

Projektodawcy są zdania, że pomimo znaczącego wzrostu płacy minimalnej (która od lipca tego roku wynosi 4300 zł brutto), miesięczne wsparcie finansowe dla pracowników niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON, nie zostało podniesione. Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest jednym z głównych priorytetów polityki społecznej obecnej rządzącej koalicji. Dlatego rząd planuje zwiększyć stawki dofinansowania ich wynagrodzeń o 15 procent. W tym roku rząd wyda na ten cel 220 mln zł, a w przyszłym roku 550 mln zł.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością. Kwoty

Zgodnie z propozycją zawartą w projekcie, wsparcie finansowe dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności zostanie zwiększone. Dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wzrośnie ono z 2400 zł do 2760 zł, dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z 1350 zł do 1550 zł, natomiast dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności z 500 zł do 575 zł.

Również wsparcie finansowe dla osób dotkniętych jednym z tzw. schorzeń szczególnych, takich jak epilepsja czy upośledzenie umysłowe, zostanie podniesione. W przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności kwota wsparcia wzrośnie z 1200 zł do 1380 zł, dla stopnia umiarkowanego z 900 zł do 1035 zł, a dla lekkiego stopnia z 600 zł do 690 zł. Nowe kwoty wynagrodzeń mają wejść w życie od lipca 2024 roku.

Wykaz kodów niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności precyzuje kod identyfikujący przyczynę oraz stopień niepełnosprawności:

01-U - upośledzenie umysłowe

02-P - choroby psychiczne

03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

04-O - choroby narządu wzroku

05-R - upośledzenie narządu ruchu

06-E - epilepsja

07-S - choroby układu oddechowego i krążenia

08-T - choroby układu pokarmowego

09-M - choroby układu moczowo-płciowego

10-N - choroby neurologiczne

11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe, np. autyzm.

Jeśli pracownik ma orzeczenie obejmujące kilka symboli przyczyn niepełnosprawności, wystarczy, że chociaż jeden z nich kwalifikuje pracodawcę do udzielenia podwyższonego dofinansowania do wynagrodzenia.

Jak pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie?

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe na wynagrodzenia pracowników, pracodawca musi złożyć wniosek do odpowiedniego regionalnie oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Musi wypełnić formularz Wn-D, określając w nim kwotę dofinansowania. Po złożeniu wniosku PFRON przeprowadza jego weryfikację:

pod względem aspektów rachunkowych i formalnych,

sprawdzając, czy nie ma zaległości w opłatach do PFRON,

ustalając ostateczną kwotę dofinansowania.

Prezes PFRON ma prawo zainicjować proces kontroli, który obejmuje m.in. weryfikację zgodności przekazanych danych z rzeczywistym stanem rzeczy oraz analizę sytuacji ekonomicznej pracodawcy. W przypadku wykrycia istotnych nieprawidłowości Prezes PFRON może zawiesić wypłatę dofinansowania lub nakazać jego zwrot, jeśli już zostało wypłacone. Od decyzji Prezesa PFRON przysługuje możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego.