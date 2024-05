Zasiłek dla bezrobotnych to jedno z tych świadczeń, które podlega corocznej waloryzacji. Wynika to z art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stawka zmienia się dokładnie 1 czerwca. Ile wyniesie zasiłek po zmianach i jak długo można go otrzymywać?

Zasiłek dla bezrobotnych jest potocznie określany jako kuroniówka. Przyznaje się go, aby częściowo zrekompensować brak dochodów spowodowany utratą pracy. To świadczenie co roku zwiększa się o wskaźnik inflacji, dostosowując się w ten sposób do sytuacji ekonomicznej w Polsce.

Ile wyniesie zasiłek dla bezrobotnych po waloryzacji?

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, czyli inflacja, wyniosła w zeszłym roku 11,4 proc. Dokładnie o tyle wzrośnie kuroniówka. Ile zatem będzie wynosić świadczenie?

Osoby, które mają staż pracy dłuższy niż 20 lat, otrzymają 1814,90 zł netto . Przysługuje im zasiłek podwyższony, który stanowi 120 proc. kwoty bazowej.

. Przysługuje im zasiłek podwyższony, który stanowi 120 proc. kwoty bazowej. Staż pracy większy niż 5 lat, ale krótszy niż 20 lat oznacza zasiłek w wysokości 1512,42 zł netto miesięcznie. Jest to kwota bazowa.

netto miesięcznie. Jest to kwota bazowa. Osoby, które nie przepracowały jeszcze pełnych 5 lat, mogą liczyć na 1209,94 zł netto. Otrzymują one zasiłek obniżony, który stanowi 80 proc. kwoty bazowej.

Powyższe stawki są wypłacane tylko przez pierwsze 90 dni. Po upływie tego czasu zasiłek dla bezrobotnych zostaje zmniejszony. Osoby z najwyższym stażem pracy będą otrzymywać 1425,33 zł netto, ze średnim stażem 1187,73 zł netto, zaś z najkrótszym 950,22 zł netto. Kuroniówka jest wypłacana przez okres 6-12 miesięcy. Zależy to od stopy bezrobocia w danym powiecie. Bezrobotnym, którzy spełniają określone warunki, zasiłek przysługuje już od momentu zarejestrowania się w urzędzie pracy. Od kwoty brutto świadczenia odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Kto może skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych?

Aby móc skorzystać z kuroniówki, trzeba w pierwszej kolejności zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Do urzędu należy zabrać ze sobą dowód osobisty, wszelkie świadectwa potwierdzające ukończenie nauki, świadectwa pracy oraz inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie. Osoby, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą, muszą dodatkowo zabrać ze sobą zaświadczenie z ZUS, które potwierdza opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i zaświadczenie potwierdzające wykreślenie lub zawieszenie działalności.

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba spełnić dwa warunki. Środki przysługują osobom, które po zarejestrowaniu się w urzędzie nie otrzymały żadnej propozycji stażu, przygotowania zawodowego lub pracy. Drugi warunek dotyczy wcześniejszego zatrudnienia. W ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją jako bezrobotny, a przynajmniej przez okres 12 miesięcy, takie osoby:

były zatrudnione i zarabiały przynajmniej pensję minimalną, od której była opłacana składka na Fundusz Pracy,

pracowały na podstawie umowy zlecenie lub agencyjnej, a podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy nie była mniejsza niż minimalne wynagrodzenie na miesiąc,

i Fundusz Pracy nie była mniejsza niż minimalne wynagrodzenie na miesiąc, prowadziły działalność, opłacając składki społeczne i na Fundusz Pracy, gdzie podstawa wymiaru tych składek nie była niższa niż minimalne wynagrodzenie.

Rząd planuje kolejne zmiany

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad projektem ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Jednym z pomysłów jest możliwość wyboru urzędu pracy. Do tej pory był on przypisany do miejsca zameldowania, a nie do faktycznego miejsca zamieszkania. W planach jest też zobowiązanie firm działających w sektorze publicznym do zgłaszania ofert pracy do specjalnego systemu e-Praca.

Urzędy mają też oferować swoje usługi osobom biernym zawodowo, a o status bezrobotnego będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo powyżej 2 ha ziemi i nie osiągają stałych dochodów. Kolejne proponowane rozwiązania to dofinansowanie zatrudnienia emerytów oraz pożyczka na cele edukacyjne. Ustawa nie zakłada jednak przeniesienia ubezpieczenia zdrowotnego z urzędów pracy do ZUS. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie 1 stycznia 2025 roku. Stanowią one część zobowiązań rządu z Krajowego Planu Odbudowy.