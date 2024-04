Podział majątku dotyczy nie tylko nieruchomości, dochodów i nabytych dóbr. W trakcie procesu rozwodu małżonkowie często zapominają, że podziałowi podlegają również środki na subkoncie ZUS, a także na kontach OFE i PPE. Jakie zasady obowiązują przy podziale tych środków? O czym trzeba pamiętać?

Czy środki na subkoncie ZUS podlegają podziałowi?

Jeżeli małżeństwo posiada wspólność majątkową, obejmuje ona wszystkie nabyte wspólnie dobra i dochody. To obejmuje również środki gromadzone na subkontach ZUS, a także w OFE. Jeżeli dojdzie do rozwodu – środki zgromadzone na subkoncie również podlegają podziałowi. Co istotne – podzielone zostaną jedynie te środki, które para zgromadziła w trakcie trwania wspólności majątkowej.

Na subkoncie ZUS (II filar) odprowadzane jest 7,3 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne (osoby, który nie przystąpiły do OFE lub zdecydowały o przekazaniu składki na subkonto) lub 4,38 proc. podstawy wymiaru składki (osoba ubezpieczona jest członkiem OFE).

W jakich przypadkach dzielone są środki z subkonta ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że środki z subkonta są dzielone w ściśle określonych przypadkach, m.in. w trakcie:

procesu rozwodu ,

, procesu unieważnienia małżeństwa ,

, ustania wspólności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa (lub umownego ograniczenia wspólności ustawowej),

w trakcie trwania małżeństwa (lub umownego ograniczenia wspólności ustawowej), śmierci osoby będącej właścicielem subkonta.

Jak dzieli się środki z subkonta ZUS w przypadku rozwodu?

Jeżeli nastąpi rozwód, dojdzie do unieważnienia małżeństwa lub ustanie wspólność majątkowa ZUS przekaże byłemu współmałżonkowi środki przypadające w wyniku podziału. Uwaga – środki nie są wypłacane w formie gotówki, ale wypłaty transferowej na subkonto byłego współmałżonka. ZUS przypomina, że wysokość transferu będzie zależeć m.in. od danych pochodzących z dokumentów sądowych, regulujących podział majątku. Co istotne, podziału środków małżonkowie mogą dokonać w ramach ugody, bez udziału sądu. Wcześniej należy zadbać o ustanowienie rozdzielności w formie aktu notarialnego. Para może wystąpić również o tzw. podział uzupełniający w drodze umowy lub orzeczenia sądowego.

Czy środki z III filaru emerytalnego należą do wspólnego majątku?

III filar to środki odkładanie dobrowolnie na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) i Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Jeżeli małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej, gromadzone środki również należą do wspólnoty majątkowej. W przypadku rozwodu środki zostaną podzielone – ale tylko za okres trwania małżeństwa (i wspólności majątkowej).