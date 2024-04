Ostatniego dnia kwietnia upływa termin składania wniosku o świadczenie wychowawcze 800 plus. Skutkiem złożenia wniosku po terminie może być przesunięcie przyznania świadczenia. O czym jeszcze warto pamiętać składając wniosek? W jakim terminach wpłacane jest świadczenie?

800 plus: Termin upływa już pod koniec kwietnia

Okres składania wniosków o świadczenie wychowawcze 800 plus rozpoczął się 1 lutego. Wnioski na nowy okres rozliczeniowy są przyjmowane wyłącznie elektronicznie do 30 kwietnia. Zachowanie świadczenia na kolejny okres wymaga złożenia wniosku za pośrednictwem:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS ,

, aplikacji mobilnej mZUS,

portalu Emp@tia,

bankowości elektronicznej (w wybranych bankach).

Jak przypomina ZUS informacja o przyznaniu świadczenia pojawi się na profilu PUE ZUS rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Świadczenie 800 plus: Jakie wnioski należy składać?

Rodzic dziecka składa elektronicznie wniosek o świadczenie wychowawcze SW-R. Wniosek SW-O jest przeznaczony dla osób, które sprawują pieczę zastępczą, są opiekunem prawnym lub opiekunem faktycznym dziecka. Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo terapeutycznych, domów pomocy społecznej oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych składają wniosek SW-D.

Terminy składania wniosku i terminy przyznania świadczenia

ZUS przypomina, że im wcześniej złożony wniosek o 800 plus, tym wcześniej zostanie przyznane świadczenie. Opóźnienie wiąże się z kolei z późniejszym przelewem kwoty na konto rodzica. Osobom składającym wnioski od 1 lutego do 30 kwietnia świadczenie 800 plus zostanie wypłacone do 30 czerwca. Terminy wypłat dla wniosków składanych w późniejszych okresach (2024):

od 1 do 31 maja – wypłata świadczenia z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 lipca ,

– wypłata świadczenia z wyrównaniem za czerwiec w terminie , od 1 do 30 czerwca – wypłata świadczenia z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 sierpnia ,

– wypłata świadczenia z wyrównaniem za czerwiec w terminie , od 1 do 31 lipca – wypłata świadczenia z wyrównaniem jedynie od lipca w terminie do 30 września ,

– wypłata świadczenia z wyrównaniem jedynie od lipca w terminie , od 1 do 31 sierpnia – wypłata świadczenia z wyrównaniem jedynie od sierpnia w terminie do 31 października.

Od kiedy przysługuje świadczenie 800 plus?

Świadczenie przysługuje od dnia urodzenia dziecka, jeśli wniosek o 800 plus zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy (od dnia urodzenia dziecka). Okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku kolejnego. Jeśli dziecko kończy 18 lat w trakcie okresu świadczeniowego, 800 plus będzie przyznawane do dnia osiągnięcia pełnoletności.

Czy świadczenie może być niższe?

Wysokość świadczenia wychowawczego została podniesiona z kwoty 500 zł do 800 zł od początku stycznia 2024. Niższe kwoty przyznaje się w określonych przypadkach – gdy dziecko urodzi się lub ukończy 18 lat w trakcie miesiąca przyznawanego świadczenia. Świadczenie 800 plus za niepełny miesiąc jest wyliczane poprzez: