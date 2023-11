Specjalny zasiłek opiekuńczy to świadczenie dla osób, które rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej celem opieki nad osobą niepełnosprawną. Część świadczeniobiorców zachowa jednak wypłatę.

Od 1 stycznia 2024 wchodzi w życie ustawa o świadczeniu wspierającym. To nowe świadczenie z budżetu państwa, które ma wspierać osoby opiekujące się niepełnosprawnymi. Wraz z wejściem w życie ustawy zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy. Ile wynosi świadczenie?

Specjalny zasiłek opiekuńczy to świadczenie, które funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r. Obecnie wynosi ono 620 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje?

Świadczenie przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu, stosownie do przepisów o świadczeniach rodzinnych).

Specjalny zasiłek opiekuńczy – kto zachowa świadczenie?

Ten zasiłek zniknie od 1 stycznie 2024 roku. Będą go mogły zachować osoby, które nabędą do niego prawo jeszcze do końca tego roku. Mówią o tym przepisy przejściowe. Podobnie będzie w sytuacji, gdy osobie zostanie wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będące kontynuacją poprzedniego.

Należy również pamiętać, że specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznawany na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada danego roku do 30 października następnego. Dlatego decyzje w sprawie przyznania specjalnego zasiłku od 1 listopada br. będą wygasa dopiero od 30 października 2024 r. Dodatkowo opiekun będzie mógł odnowić uprawnienie do świadczenia na kolejny okres poprzez wniosek.