Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął coroczną waloryzację emerytur i rent. W tym roku wskaźnik waloryzacji jest wyjątkowo wysoki. Emeryci i renciści otrzymają wypłaty wyższe o 14,8 proc., ale nie mniej niż o 250 zł. Waloryzacji podlegają także inne świadczenia długoterminowe: renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.Waloryzacja, która obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2023 r. i do których prawo powstało do 28 lutego 2023 r., zostanie przeprowadzona na zasadach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna). Świadczenia podlegają podwyższeniu z urzędu, a jeżeli ich wypłata była wstrzymana – po wznowieniu wypłaty. Nie składa się w tej sprawie wniosków.

zasady ogólne [przykład 1] W tym roku wskaźnik waloryzacji wynosi 114,80 proc., co oznacza, że świadczenia będą co do zasady wyższe o 14,8 proc. W tym roku ZUS stosuje waloryzację procentowo-kwotową. Polega ona na pomnożeniu wysokości świadczenia, które przysługuje danej osobie 28 lutego 2023 r. (w kwocie brutto), przez wskaźnik 114,80 proc. Kwota waloryzacji nie może być niższa niż gwarantowana kwota waloryzacji wynosząca w tym roku 250 zł. Przykład 1