Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy odwołać się do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Na uwagę zasługuje m.in. art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1. Wynika z nich, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych pracowników stanowi przychód. W związku z tymi przepisami pozostają regulacje rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W par. 1 postanowiono, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z zastrzeżeniem m.in. par. 2 tego rozporządzenia. We wspomnianym par. 2 ustawodawca zawarł wiele wyjątków, określając przychody, które nie stanowią podstawy wymiaru składek. Z par. 2 ust. 1 pkt 5 wynika, że podstawy wymiaru składek nie stanowią odprawy wypłacone pracownikom powołanym do zasadniczej służby wojskowej na podstawie art. 125 ustawy 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1430). Odsyła on zatem do wygasłego przepisu nieobowiązującej już ustawy. Obecnie sprawy związane z systemem obrony objęte są przepisami ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny. Nowa ustawa zreorganizowała rodzaje służby wojskowej, co nie pozostało bez wpływu na kwestie składkowe. Wspomniana w pytaniu terytorialna służba wojskowa to rodzaj czynnej służby wojskowej. [ramka]