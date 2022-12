Tymczasem od lat kolejne rządy robią niewiele, żeby nie powiedzieć nic, aby to zmienić. Bo likwidacja OFE i powołanie w to miejsce PPK raczej obniża zaufanie do systemu, w którym z własnych pieniędzy mamy dodatkowo oszczędzać na naszą przyszłość. Jest nawet gorzej. Jako zachęty do zakładania działalności stosuje się zwolnienie z płacenia składek do ZUS albo ich zapłatę w ulgowej wysokości. Obecnie można prowadzić mikrofirmę w ten sposób nawet przez pięć i pół roku. Tyle że odbywa się to kosztem samych przedsiębiorców. Zachęta państwa polega na tym, że albo nie mają żadnego ubezpieczenia (poza zdrowotnym) przez pierwsze pół roku, albo są ubezpieczeni latami od niewielkiej kwoty. Mogą więc liczyć na symboliczne świadczenia z ZUS i znacznie wolniej wypracowują staż emerytalny, niezbędny do uzyskania minimalnej emerytury w przyszłości.