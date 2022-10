Reklama

Zmiany od 2023 r.

Jak ustalił DGP w projekcie nowej ustawy o aktywności zawodowej znajdą się bardzo ważne zmiany, zarówno dla 800 tys. bezrobotnych, jak i około 2 mln osób niezarejestrowanych w pośredniakach, nieobjętych żadnym ubezpieczeniem. Po zmianach, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. wystarczy wniosek do ZUS i zostaną objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Warunkiem skorzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej będzie jednak to, że nie będą oni mieli zarobków przekraczających połowę minimalnego wynagrodzenia czy prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła, np. przez obowiązkowe zgłoszenie do tego ubezpieczenia przez innego członka rodziny – np. pracownika, czy osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Wyższe składki na Fundusz Pracy

Druga istotna zmiana dotyczy zwiększenia liczby umów od których będzie potrącana 2,45 proc. składka na Fundusz Pracy. Nowa ustawa przewiduje obniżenie do połowy minimalnego wynagrodzenia stawki przychodów od których jest potrącana ta składka. Do tej pory przedsiębiorcy płacili ją dopiero wtedy, gdy przychody zatrudnionego przekroczyły minimalne wynagrodzenie, które wynosi obecnie 3010 zł, a od stycznia 2023 r. ma wzrosnąć do 3490 zł. Wszystko wskazuje więc na to, ze od początku przyszłego roku przedsiębiorcy zapłacą składkę na Fundusz Pracy już od wynagrodzeń powyżej 1745 zł miesięcznie, a od lipca, po drugiej podwyżce minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. do 3600 zł, ten limit wzrośnie do kwoty 1800 zł.