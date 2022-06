Zatrudniamy pracownika na 1/4 etatu, z wynagrodzeniem 900 zł. Do końca 2021 r. pracował w pełnym wymiarze czasu pracy i złożył oświadczenie PIT-2 w sprawie kwoty zmniejszającej podatek. Obecnie nie jest już uprawniony do tej ulgi, ponieważ pracuje równolegle w innej firmie i tam ma odliczaną kwotę zmniejszającą. Ponadto złożył wniosek, by nie potrącać kosztów uzyskania przychodów. Jak prawidłowo wyliczyć składkę zdrowotną należną do ZUS? Czy za pracownika należy opłacać składkę na Fundusz Pracy?

Płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy (art. 46 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; dalej: ustawa systemowa). Składki na ubezpieczenia społeczne nalicza się i opłaca od podstawy wymiaru, którą u pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, przy czym w podstawie tej: 1) nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków;