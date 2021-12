Nowe przepisy obejmują dwie kategorie beneficjentów. Do pierwszej należą działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych. Zalicza się tu osoby, które od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r. przez co najmniej 12 miesięcy (łącznie) prowadziły w ramach struktur zorganizowanych (lub we współpracy z nimi) zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w naszym kraju. Do drugiej kategorii kwalifikują się osoby, które od 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r. podlegały różnym formom represji (np. były więzione, internowane, karnie wcielane do wojska, pozbawiane możliwości wykonywania zawodu, awansowania, zwalniane z pracy i degradowane).