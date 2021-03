Stopniowe zmniejszanie się liczby dzieci uprawnionych do świadczenia z FA widać w resortowych statystykach od 2012 r. Ten spadkowy trend jest konsekwencją tego, że przez wiele lat nie było podnoszone kryterium dochodowe. Od października 2008 r. aż do 30 września 2019 r. próg wynosił bowiem 725 zł na osobę w rodzinie, a w tym samym czasie rosły pensje, w szczególności najniższe wynagrodzenie za pracę. Od października 2019 r. kryterium zostało wprawdzie po raz pierwszy zwaloryzowane, ale tylko o 75 zł, co nie przełożyło się ani na wzrost, ani nawet na utrzymanie dotychczasowego poziomu liczby wypłacanych świadczeń . Druga podwyżka z 800 zł do 900 zł nastąpiła od kolejnego okresu świadczeniowego, który ruszył od 1 października 2020 r. Jednak również w tym przypadku nie doszło do przełamania spadkowej tendencji.