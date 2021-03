To właśnie przyjęty w przepisach wymóg związany ze sposobem utraty zatrudnienia spowodował, że SO w Elblągu wystąpił do trybunału o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy o dodatku. Rozpatrywał on bowiem sprawy dotyczące trzech osób, którym ZUS odmówił świadczenia z tego względu, że ich umowy o pracę zostały rozwiązane pod koniec marca 2020 r. za porozumieniem stron (w ich świadectwach pracy zaznaczono, że stosunek pracy ustał z przyczyn leżących po stronie pracodawcy).