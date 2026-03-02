Kto ma prawo do świadczenia przedemerytalnego w 2026 r.?

O świadczenie przedemerytalne mogą ubiegać się osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niezależnych od siebie, a wynikających z sytuacji pracodawcy – na przykład w razie likwidacji firmy, jej upadłości czy redukcji etatów.

Warunkiem jest więc to, aby rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Osoby, które same złożyły wypowiedzenie lub zostały zwolnione dyscyplinarnie, co do zasady nie spełniają tego kryterium i nie nabędą prawa do świadczenia.

Świadczenie przedemerytalne w 2026 r. – najważniejsze warunki

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, trzeba spełnić warunki wspólne oraz indywidualne.

Do podstawowych wymogów należy:

pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni,

pozostawanie zarejestrowanym jako bezrobotny,

złożenie wniosku w ciągu 30 dni od otrzymania z urzędu pracy zaświadczenia potwierdzającego 180 dni pobierania zasiłku (lub od zakończenia prac interwencyjnych czy robót publicznych).

Przekroczenie tego terminu co do zasady oznacza odmowę świadczenia, choć w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przywrócenie terminu.

Oprócz tego trzeba spełnić warunki indywidualne, uzależnione od wieku, stażu pracy oraz przyczyn rozwiązania umowy o pracę. To właśnie te czynniki decydują o ostatecznym prawie do świadczenia.

Zwolnienie z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy

Świadczenie mogą otrzymać m.in. osoby zwolnione z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, pod warunkiem że przepracowały u niego co najmniej 6 miesięcy. W takim przypadku wymagany jest wiek co najmniej 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna) oraz staż wynoszący odpowiednio 20 i 25 lat. Alternatywnie – bez względu na wiek – prawo przysługuje osobom z bardzo długim stażem: 34 lata (kobieta) lub 39 lat (mężczyzna), jeśli staż został osiągnięty do końca roku poprzedzającego rozwiązanie umowy.

Zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Podobne zasady dotyczą zwolnień z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. W tym przypadku wymagany wiek to 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn oraz staż odpowiednio 30 i 35 lat. Również tutaj możliwe jest uzyskanie świadczenia bez względu na wiek – przy stażu wynoszącym 35 lat (kobieta) lub 40 lat (mężczyzna).

Ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej

Prawo do świadczenia mogą nabyć także przedsiębiorcy, którzy przez co najmniej 24 miesiące nieprzerwanie prowadzili działalność gospodarczą i opłacali składki, a następnie ogłosili jej upadłość. Wymagany jest wiek 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna) oraz staż 20 i 25 lat.

Ustanie prawa do renty

Uprawnienie przysługuje również osobom, którym wygasło prawo do renty po co najmniej 5 latach jej nieprzerwanego pobierania – pod warunkiem rejestracji w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od ustania renty. Obowiązują tu kryteria wieku 55 lat (kobieta) 60 lat (mężczyzna) i stażu 20/25 lat.

Ustanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z powodu śmierci podopiecznego

O świadczenie mogą ubiegać się także opiekunowie, którym wygasło prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego z powodu śmierci podopiecznego, jeśli pobierali je nieprzerwanie przez co najmniej 365 dni. W tym przypadku również wymagany jest wiek 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) oraz odpowiedni staż ubezpieczeniowy.

Jaka jest wysokość świadczenia przedemerytalnego od 1 marca 2026 r.

Świadczenie przedemerytalne podlega okresowej waloryzacji, która jest przeprowadzana na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych.Jego wysokość jest ustalana w kwocie ryczałtowej (jednakowej dla wszystkich) i podlega waloryzacji. Od 1 marca 2026 r. świadczenie przedemerytalne wynosi 1 993,76 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych