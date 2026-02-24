Komunikat ZUS: wysyłka PIT-40A, PIT-11 i PIT-11A do 10 mln Polaków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 18 lutego 2026 roku o przesyłce z PIT-ami, jaka wyszła do ponad 10 mln podatników za pośrednictwem operatora pocztowego. W listach znajdują się formularze PIT-40A, PIT-11 i PIT-11A osób, które przynajmniej raz w minionym roku pobrały świadczenie z ubezpieczeń społecznych. Oto najważniejsze zasady, o których musisz wiedzieć, zanim otworzysz kopertę.

Jakie dokumenty wysyła ZUS? PIT-40A, PIT-11 i PIT-11A

PIT-40A skierowany jest do emerytów i rencistów. Formularz ten trafił do świadczeniobiorców, którzy:

pobierali świadczenie przez cały miniony rok, a wynikiem rozliczenia jest saldo 0 zł albo niedopłata, podlegają opodatkowaniu w Polsce, ale mieszkają w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Kto otrzyma PIT-11A? ZUS przypomina, że formularz ten trafi do osób, które:

pobierały świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego – zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne, nie pobrały świadczenia za grudzień danego roku podatkowego, miały nadpłatę podatku, w momencie rozliczania podatku nie były świadczeniobiorcami ZUS, złożyły wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku. PIT-11 otrzymały osoby, które pobrały w ubiegłym roku, złożyły w ZUS wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy np. o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł.

Do kogo trafi PIT-11? Formularz skierowany jest do osób, które pobrały z ZUS świadczenie należne po osobie zmarłej lub otrzymały alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

Jak rozliczyć PIT z ZUS? Ważne terminy i Twój e-PIT

PIT-40A – świadczeniobiorca nie musi składać zeznania podatkowego do US. Jeśli z rozliczenia wyszła niedopłata, ZUS potrąci ją ze świadczenia za kwiecień 2026 roku. PIT-11A lub PIT-11 – świadczeniobiorca ma dwie opcje: może samodzielnie złożyć zeznanie do urzędu skarbowego lub poczekać do 30 kwietnia. Jeśli skorzysta z drugiego rozwiązania, fiskus zaakceptuje wstępnie wygenerowane zeznanie w usłudze Twój e-PIT.

Uwaga: jak nie stracić pieniędzy? Ulgi i odliczenia

Jeśli świadczeniobiorca chce skorzystać z ulg i odliczeń (np. ulgi na leki, ulgi rehabilitacyjnej czy darowizn), musi samodzielnie złożyć PIT-37 lub PIT-36. Ma na to czas do 30 kwietnia 2026 roku.