Nowe progi dorabiania do wcześniejszej emerytury zaczną obowiązywać od marca 2026 r. i - jak co roku - zmienią codzienne decyzje o pracy, zleceniach i dodatkowych dochodach. Warto wziąć kalkulator i dokładnie wszystko przeliczyć.

Nowe limity dorabiania do emerytury od marca 2026. Ile można zarobić bez utraty świadczenia?

Od marca ZUS zastosuje nowe progi, wyliczone na podstawie danych o przeciętnym wynagrodzeniu publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to realne podniesienie granic bezpieczeństwa dla osób na wcześniejszej emeryturze lub rencie.

W praktyce:

do 6 438,50 zł brutto miesięcznie – świadczenie będzie wypłacane w całości,

– świadczenie będzie wypłacane w całości, od 6 438,50 zł do 11 957,10 zł brutto – ZUS zmniejszy emeryturę lub rentę,

– ZUS zmniejszy emeryturę lub rentę, powyżej 11 957,10 zł brutto – wypłata świadczenia zostanie całkowicie zawieszona.

To wyraźny skok w porównaniu z limitami obowiązującymi do końca lutego, kiedy bezpieczny próg wynosił nieco ponad 6,1 tys. zł.

Kogo nie dotyczą limity dorabiania do emerytury w 2026 roku? Te osoby ZUS omija

Zmiany z marca nie dotyczą wszystkich. Najważniejsza granica to osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. Jeśli masz 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), możesz dorabiać bez żadnych ograniczeń, niezależnie od wysokości zarobków. ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi Twojej emerytury.

Limity dotyczą wyłącznie osób:

na wcześniejszej emeryturze ,

, pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Zasada 70 i 130 proc. w ZUS. Kiedy emerytura jest zmniejszana, a kiedy zawieszona?

System opiera się na dwóch progach, liczonych jako procent przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli zarobki:

nie przekroczą 70 proc. – świadczenie pozostaje bez zmian,

– świadczenie pozostaje bez zmian, mieszczą się między 70 a 130 proc. – ZUS obniży wypłatę,

– ZUS obniży wypłatę, przekroczą 130 proc. – świadczenie znika na dany miesiąc całkowicie.

To rozwiązanie działa automatycznie i nie zależy od rodzaju pracy ani liczby umów.

Jakie dochody ZUS wlicza do limitów dorabiania do emerytury w 2026 roku?

Wielu emerytów myśli, że liczy się wyłącznie etat. W praktyce katalog przychodów jest znacznie szerszy. ZUS bierze pod uwagę m.in.:

umowę o pracę,

umowę zlecenie,

działalność gospodarczą,

pracę wykonywaną za granicą,

zasiłki chorobowe i macierzyńskie.

Poza limitami pozostają natomiast np. prywatny najem (jeśli nie jest działalnością), darowizny czy dywidendy z akcji.

Umowa o dzieło a limity dorabiania do emerytury. Kiedy ZUS może zabrać świadczenie?

W większości przypadków umowa o dzieło nie jest oskładkowana, więc nie wpływa na limity dorabiania. Jest jednak ważny wyjątek: jeśli dzieło podpisane jest z własnym pracodawcą, ZUS może potraktować je jak zlecenie. To szczegół, który w praktyce decyduje o tym, czy świadczenie zostanie zmniejszone.

Dorabianie do emerytury a obowiązki wobec ZUS. Co i kiedy trzeba zgłosić?

Osoby dorabiające na wcześniejszej emeryturze lub rencie muszą poinformować ZUS o podjęciu pracy. Służy do tego odpowiedni formularz, a dodatkowo do końca lutego każdego roku trzeba złożyć rozliczenie rocznych przychodów. Brak informacji może skutkować koniecznością zwrotu części świadczenia.

Limity dorabiania do emerytury 2026 – najczęstsze pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy po 60/65 roku życia ZUS może zmniejszyć emeryturę za dorabianie? Nie. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego limity nie obowiązują. Czy limity dorabiania do emerytury zmieniają się tylko raz w roku? Nie. Aktualizowane są cztery razy: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Czy renta socjalna ma takie same zasady? Nie. Przy przekroczeniu 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia renta socjalna jest zawieszana w całości. Czy trzeba zgłaszać każdą umowę do ZUS? Tak, jeśli jesteś na wcześniejszej emeryturze lub rencie i osiągasz przychód objęty limitami.

Podstawa prawna limitów dorabiania do emerytury i renty w 2026 roku