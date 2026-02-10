Projekt ma charakter poselski i już dziś (10 lutego, wtorek) trafi na sejmową salę w pierwszym czytaniu. To dopiero początek drogi legislacyjnej, ale zainteresowanie wokół ustawy jest wyraźne – zarówno wśród samych mundurowych, jak i w resortach.

Karta Rodziny Mundurowej trafia do Sejmu – co dokładnie dziś się zaczyna

Projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej został złożony przez grupę posłów koalicji rządzącej i formalnie rozpoczyna dziś sejmową ścieżkę legislacyjną w Sejm. Ustawa ma stworzyć system szczególnych uprawnień dla rodzin osób pełniących służbę w formacjach podległych Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z perspektywy politycznej to także sygnał: państwo chce wzmocnić atrakcyjność służby i zatrzymać odpływ kadr. Z perspektywy społecznej – to próba odpowiedzi na wieloletni postulat środowisk mundurowych, by wsparciem objąć nie tylko funkcjonariusza, ale całą jego rodzinę.

Komu przysługuje Karta Rodziny Mundurowej – lista uprawnionych

Zgodnie z projektem, karta ma przysługiwać aktywnym funkcjonariuszom i żołnierzom, ale nie tylko im. Zakres beneficjentów jest szeroki i obejmuje również ich najbliższych.

Uprawnieni mają być m.in.:

żołnierze zawodowi, żołnierze WOT i aktywnej rezerwy,

funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych służb podległych MSWiA,

małżonkowie i dzieci osób pełniących służbę (dzieci do 25 r.ż., jeśli się uczą)

osób pełniących służbę (dzieci do 25 r.ż., jeśli się uczą) emeryci i renciści mundurowi (wojskowi i policyjni)

osoby całkowicie niezdolne do pracy – bez limitu wieku ,

, weterani oraz rodziny funkcjonariuszy poległych lub zmarłych na skutek służby.

Według szacunków autorów projektu, łączna liczba osób objętych ustawą może sięgnąć ok. 1,27 mln.

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać Kartę Rodziny Mundurowej

Projekt nie wprowadza progów dochodowych ani kryteriów socjalnych. Kluczowy jest status służbowy – czynna służba lub prawo do świadczeń po jej zakończeniu. To ważne, bo – w przeciwieństwie do wielu świadczeń socjalnych – nie będzie tu klasycznego wniosku uzależnionego od dochodu.

Jak i gdzie będzie wydawana Karta Rodziny Mundurowej

Karta ma być przyznawana z mocy ustawy, a szczegóły dotyczące jej formy (plastikowa czy elektroniczna) oraz trybu wydawania mają zostać doprecyzowane w aktach wykonawczych. Już teraz projekt zakłada, że karta będzie dostępna w aplikacji mObywatel.

Bezkolejkowe leczenie w Karcie Rodziny Mundurowej – gdzie i na jakich zasadach

Najwięcej emocji budzi zapis o pierwszeństwie w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Projekt zakłada, że funkcjonariusze i ich rodziny będą mogli korzystać poza kolejnością ze świadczeń w placówkach wojskowych i resortowych.

Jakie placówki obejmuje pierwszeństwo w leczeniu

Chodzi przede wszystkim o:

przychodnie i szpitale podległe MON i MSWiA,

leczenie urazów i chorób związanych ze służbą,

dostęp do opieki psychologicznej i rehabilitacji,

turnusy antystresowe i leczenie sanatoryjne w systemie resortowym.

W praktyce oznacza to, że członek rodziny mundurowego nie trafi na standardową listę oczekujących, a termin ma być wyznaczony poza kolejką – podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych uprzywilejowanych grup pacjentów.

Zniżki i ulgi w Karcie Rodziny Mundurowej – nie tylko zdrowie

Karta Rodziny Mundurowej ma działać na zasadach zbliżonych do Karty Dużej Rodziny. Oprócz uprawnień zdrowotnych pojawią się także zniżki i ulgi, zarówno publiczne, jak i komercyjne.

W projekcie wymieniono m.in.:

ulgi na przejazdy kolejowe (nawet 37 proc. na bilety jednorazowe i 49 proc. na okresowe ),

i ), możliwość przystąpienia firm prywatnych do programu z prawem do oznaczenia punktu hasłem „Tu honorujemy Kartę Rodziny Mundurowej”,

preferencje w dostępie do niektórych usług publicznych, w tym edukacyjnych i opiekuńczych.

Co dokładnie daje Karta Rodziny Mundurowej – szybkie zestawienie uprawnień [TABELA]

Obszar Uprawnienie Zdrowie Leczenie poza kolejnością w placówkach MON i MSWiA Transport Zniżki na bilety kolejowe Rodzina Preferencje przy rekrutacji do przedszkoli przy relokacji służbowej Usługi Rabaty u partnerów programu Status Jednolity dokument potwierdzający uprawnienia

Dlaczego projekt Karty Rodziny Mundurowej budzi kontrowersje

Projekt ma tryb poselski, co oznacza brak pełnych konsultacji społecznych na etapie rządowym. Krytycznie wypowiadają się m.in. przedstawiciele handlu, którzy obawiają się presji na udział w systemie zniżek bez realnych rekompensat. Z drugiej strony, resorty i związki zawodowe mundurowych podkreślają, że prace nad rozwiązaniem trwały od miesięcy, a tryb poselski ma jedynie przyspieszyć procedowanie.

Od kiedy Karta Rodziny Mundurowej może wejść w życie

Na tym etapie nie ma jeszcze konkretnej daty wejścia w życie ustawy. Projekt musi przejść trzy czytania w Sejmie, następnie Senat i podpis prezydenta. Autorzy zakładają jednak, że przy sprawnym procedowaniu przepisy mogłyby zacząć obowiązywać w 2026 roku. Koszt dla budżetu państwa oszacowano na ok. 50 mln zł w pierwszym roku i ok. 40 mln zł w kolejnych latach.

Podstawa prawna Karty Rodziny Mundurowej i dokumenty