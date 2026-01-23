rozwiń

Nowy okres świadczeniowy 800 plus obejmie miesiące od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r., a wniosek trzeba złożyć ponownie, nawet jeśli pieniądze były wypłacane bez przerwy. Wyjaśniamy, od kiedy można składać dokumenty, do kiedy zrobić to bez ryzyka utraty pieniędzy i jakie terminy obowiązują w ZUS.

Nowy okres 800 plus 2026/2027 – od kiedy można złożyć wniosek w ZUS

Od 1 lutego 2026 r. rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na okres od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r.. To oznacza, że dokumenty trafiają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokładnie cztery miesiące przed startem nowego cyklu wypłat.

Zasada jest niezmienna: bez nowego wniosku nie ma dalszych pieniędzy, nawet jeśli dziecko wcześniej regularnie dostawało 800 zł. System nie przedłuża świadczenia automatycznie. W praktyce rodzice mają więc wybór: złożyć wniosek wcześnie i mieć spokój albo odkładać sprawę – ryzykując opóźnienia i nerwy.

Kto ma prawo do 800 plus w 2026 roku i na jakie dzieci przysługuje świadczenie

Świadczenie w wysokości 800 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Bez progów dochodowych, bez sprawdzania zatrudnienia, bez limitu liczby dzieci w rodzinie.

Liczą się jednak dwie kluczowe rzeczy:

  • dziecko mieszka w Polsce,
  • dziecko uczy się w polskim systemie edukacji.

Ważne

ZUS nie wypłaci świadczenia na dzieci, które przebywają za granicą lub uczą się w zagranicznych placówkach – nawet jeśli nauka odbywa się zdalnie. Po 18. urodzinach wypłaty kończą się automatycznie.

Wyrównanie 800 plus – do kiedy złożyć wniosek, aby zachować ciągłość wypłat

Najwięcej emocji co roku budzi jedno pytanie: czy ZUS wypłaci pieniądze z wyrównaniem, czy coś przepadnie. Odpowiedź jest prosta - jeśli rodzic złoży wniosek:

  • do 30 kwietnia 2026 r. – zachowa ciągłość wypłat, pieniądze za czerwiec przyjdą na czas,
  • w maju 2026 r. – nie dostanie pieniędzy w czerwcu, ale ZUS wypłaci je później z wyrównaniem,
  • w czerwcu 2026 r. – wypłata ruszy później, nadal z wyrównaniem,
  • po 30 czerwca 2026 r. – świadczenie przysługuje dopiero od miesiąca złożenia wniosku, bez pełnego wyrównania.

W praktyce oznacza to jedno: kto złoży wniosek najpóźniej do końca kwietnia, ten nie ryzykuje ani jednego miesiąca bez pieniędzy.

Jak złożyć wniosek o 800 plus w 2026 roku – PUE ZUS, bank, Emp@tia, mZUS

ZUS przyjmuje wnioski wyłącznie drogą elektroniczną. Nie ma papierowych formularzy ani wizyt w okienku. Rodzice mają do wyboru cztery kanały:

  • PUE ZUS – profil klienta ZUS,
  • bankowość elektroniczna (przez wybrane banki),
  • portal Emp@tia,
  • aplikacja mobilna mZUS.

To właśnie aplikacja mZUS zyskuje coraz większą popularność, bo potrafi automatycznie uzupełnić dane na podstawie wcześniejszego wniosku. W wielu przypadkach wystarczy kilka kliknięć i wysłanie formularza. Wszystkie decyzje i informacje ZUS przekazuje później elektronicznie – przez profil PUE, nawet jeśli wniosek był złożony przez bank lub Emp@tię.

800 plus na dziecko urodzone przed 31 maja 2026 – kto musi złożyć dodatkowy wniosek

Jest jeden szczególny przypadek, o którym ZUS co roku przypomina, a który łatwo przeoczyć. Jeśli dziecko urodzi się przed 31 maja 2026 r., rodzic musi pamiętać o złożeniu wniosku na nowy okres świadczeniowy. Brak wniosku oznacza brak pieniędzy od czerwca – nawet jeśli wcześniej 800 plus było wypłacane bez przerwy. System nie „domyśla się” ciągłości.

800 plus 2026 – najczęstsze pytania o wniosek, terminy i wypłatę świadczenia

Czy wniosek o 800 plus trzeba składać co roku?

Tak. Każdy nowy okres świadczeniowy wymaga nowego wniosku.

Czy 800 plus zależy od dochodu rodziny?

Nie. Świadczenie przysługuje niezależnie od zarobków i zatrudnienia.

Czy ZUS wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu 800 plus na nowy okres rozliczeniowy 2026/2027?

Nie. Informacja o przyznaniu świadczenia trafia na profil PUE ZUS.

Czy można stracić pieniądze za jeden miesiąc?

Tak. Złożenie wniosku po 30 czerwca oznacza brak pełnego wyrównania.

Podstawa prawna

Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z późn. zm.),