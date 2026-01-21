Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Aktualne stawki brutto to:

1 721,90 zł przez pierwsze 90 dni (2 066,28 zł przy stażu powyżej 20 lat),

przez pierwsze 90 dni (2 066,28 zł przy stażu powyżej 20 lat), 1 352,20 zł w kolejnych dniach (1 622,64 zł przy stażu powyżej 20 lat).

Co daje Karta Dużej Rodziny? To nie tylko zniżki

KDR oferuje szeroki wachlarz ulg, zazwyczaj na poziomie 5-10%. Korzyści obejmują:

Zakupy i paliwo: Tańsze produkty w sieciach Auchan, Lidl, Kaufland, POLOmarket oraz niższe ceny na stacjach Orlen i Circle K.

Tańsze produkty w sieciach Auchan, Lidl, Kaufland, POLOmarket oraz niższe ceny na stacjach Orlen i Circle K. Transport i dokumenty: 37% zniżki na bilety kolejowe jednorazowe, 49% na miesięczne oraz do 75% ulgi na opłatę paszportową.

37% zniżki na bilety kolejowe jednorazowe, 49% na miesięczne oraz do 75% ulgi na opłatę paszportową. Kultura i sport: Darmowe wstępy do parków narodowych, tańsze bilety do kin, teatrów, muzeów oraz zniżki na baseny i siłownie.

Darmowe wstępy do parków narodowych, tańsze bilety do kin, teatrów, muzeów oraz zniżki na baseny i siłownie. Wsparcie urzędowe: Pierwszeństwo w dostępie do szkoleń, pośrednictwa pracy oraz instrumentów aktywizacji (np. bony szkoleniowe, prace interwencyjne).

Kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Karta przysługuje każdemu rodzicowi (również zastępczemu), który kiedykolwiek miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich obecny wiek. KDR mogą otrzymać także:

Dzieci do 18. roku życia lub do 25. roku życia (jeśli kontynuują naukę).

Dzieci z niepełnosprawnością (bez względu na wiek).

Małżonek rodzica oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.

Jak wyrobić KDR i ile to kosztuje?

Wniosek o KDR można złożyć bezpłatnie w gminie lub przez internet (portal Emp@tia). Karta wydawana jest w ciągu 30 dni.

mKDR: Karta dostępna jest w aplikacji mObywatel.

Karta dostępna jest w aplikacji mObywatel. Karta tradycyjna: Domówienie formy plastikowej kosztuje 10 zł.

Domówienie formy plastikowej kosztuje 10 zł. Duplikat: W razie zgubienia koszt wynosi 16 zł.

Potrzebne dokumenty

Do wniosku należy dołączyć numery PESEL członków rodziny oraz oświadczenie o władzy rodzicielskiej. Dodatkowo mogą być wymagane: zaświadczenie o kontynuowaniu nauki (dla dzieci powyżej 18 lat), odpis aktu małżeństwa (dla macochy/ojczyma) lub dokumenty potwierdzające prawo pobytu (dla cudzoziemców).