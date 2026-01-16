Czasami wyjazd do sanatorium finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie może odbyć się w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji możliwe jest przesunięcie pobytu, jednak każdorazowy wniosek o zmianę terminu NFZ traktuje jako rezygnację z dotychczasowego wyjazdu. Dlatego procedura wymaga złożenia rezygnacji z planowanego turnusu wraz z prośbą o wyznaczenie nowego terminu.

Jak przesunąć termin pobytu w sanatorium NFZ w 2026 roku – procedura krok po kroku

Krok 1: złożenie rezygnacji i wniosku o zmianę terminu

Podstawowym działaniem jest przesłanie rezygnacji z wyjazdu do odpowiedniego oddziału NFZ – tego, który wydał skierowanie. Do rezygnacji należy dołączyć pismo z prośbą o przesunięcie terminu, w którym dokładnie opisane zostaną przyczyny uniemożliwiające skorzystanie z turnusu w pierwotnie ustalonym czasie.

Krok 2: uzasadnienie przyczyn i dokumenty potwierdzające

Wraz z wnioskiem o zmianę terminu należy przedstawić dokumenty potwierdzające podane powody. Mogą to być m.in.:

aktualna dokumentacja medyczna,

potwierdzenie zaplanowanej wizyty u lekarza specjalisty,

dokumentacja dotycząca operacji lub leczenia,

pisemne potwierdzenie udziału w wydarzeniach rodzinnych, np. ślubie, chrzcinach czy pogrzebie,

potwierdzenie zaplanowanego wyjazdu lub wycieczki,

dokumenty sądowe lub urzędowe związane z wcześniejszymi zobowiązaniami.

Komplet dokumentów pozwala NFZ ocenić zasadność przesunięcia terminu i wyznaczyć nowy pobyt w sanatorium. Brak uzasadnienia lub dokumentacji skutkuje uznaniem zwrotu skierowania za rezygnację z leczenia.

Krok 3: termin dostarczenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć jak najszybciej po stwierdzeniu niemożności uczestnictwa w wyznaczonym terminie, przed rozpoczęciem turnusu. Wczesne powiadomienie NFZ pozwala również udostępnić miejsce innym osobom oczekującym na wyjazd.

Krok 4: rozpatrzenie wniosku przez NFZ

Po otrzymaniu rezygnacji wraz z wnioskiem i dokumentami oddział NFZ weryfikuje zasadność zgłoszenia. Jeśli przyczyny są wiarygodne i odpowiednio udokumentowane, zostaje wyznaczony nowy termin pobytu. W przeciwnym wypadku zwrot skierowania traktowany jest jako całkowita rezygnacja z leczenia, a dokumentacja medyczna zostaje odesłana do lekarza, który wystawił skierowanie.

Przyspieszenie wyjazdu do sanatorium w 2026 r.

Osoby oczekujące w kolejce na wyznaczenie terminu i miejsca leczenia w sanatorium mają możliwość przyspieszenia realizacji skierowania. Warto pamiętać, że taka opcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy od ostatniego wyjazdu do sanatorium minęło co najmniej 18 miesięcy. Decydując się na przyspieszenie leczenia, należy być przygotowanym na wyjazd w krótszym terminie – nawet w ciągu 14 dni od momentu wyznaczenia nowego terminu turnusu.