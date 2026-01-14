Niebawem rozpoczną się ferie zimowe i uczniowie skorzystają z dwutygodniowej przerwy w zajęciach dydaktycznych. Wypoczynek dzieci, organizowany m.in. w formie zimowisk lub obozów narciarskich, może być finansowo wspierany przez pracodawców poprzez przyznanie pracownikom dodatkowych świadczeń. Przy czym zwolnienie tych należności z obowiązku opłacania składek zależy od źródła ich finansowania.
Podstawa wymiaru składek
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz pozostałe społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyjątkiem:
- wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez zakład pracy na podstawie art. 92 kodeksu pracy,
- przychodów wymienionych w par. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
To, czy dana należność, wypłata pieniężna lub świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PIT, ustalają organy podatkowe, biorąc pod uwagę art. 12 ust. 1 i zawartą w nim definicję przychodów z tego źródła.
Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.
Różne świadczenia
Ponadto art. 12 ust. 1 ustawy o PIT wskazuje, że do przychodów pracownika należy zaliczyć nie tylko wynagrodzenia, czyli świadczenia wprost wynikające z zawartej umowy o pracę, lecz także wszystkie inne przychody (świadczenia), niezależnie od podstawy ich wypłaty, jeżeli w jakikolwiek sposób wiążą się z faktem wykonywania pracy. Oznacza to, że do przychodów pracownika ustawodawca zaliczył nie tylko pieniądze, lecz także wartość świadczeń w naturze czy świadczeń nieodpłatnych otrzymanych od pracodawcy.
Analogicznie kwalifikowane jest dofinansowanie wypoczynku dziecka pracownika, które jest przyznawane w związku z istniejącym stosunkiem pracy pomiędzy pracodawcą a rodzicem dziecka.
Utworzenie ZFŚS
Jednym z obowiązków pracodawcy jest zaspokajanie, w miarę posiadanych środków, socjalnych potrzeb pracowników. Obowiązek ten, wynikający z kodeksu pracy, firma może spełnić np. poprzez utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS lub fundusz). Przy czym nie każdy pracodawca jest do tego zobowiązany, a świadczenia o charakterze socjalnym mogą być finansowane również z bieżących środków lub z innego wyodrębnionego na ten cel funduszu, w tym w formie dopłat do wypoczynku pracownika i jego rodziny.
Warunki zwolnienia z obowiązku pokrywania składek
W świetle przepisów ubezpieczeniowych istotne znaczenie ma źródło finansowania świadczeń. Preferencyjnie traktowane są świadczenia pochodzące z ZFŚS, które – przy spełnieniu ustawowych warunków – mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.
Podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS. Istotne tu są uregulowania ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: u.z.f.ś.s.).
Przepisy u.z.f.ś.s. określają działalność socjalną jako usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej), a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
Ważne
Ważne! Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści będący byłymi pracownikami wraz z ich rodzinami, a także inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z tego źródła.
Kluczowe znaczenie ma zasada, zgodnie z którą przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz ustalenie wysokości dopłat z funduszu następuje z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
Ustalenia w regulaminie ZFŚS
Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu, z uwzględnieniem wspomnianych kryteriów oraz zasad ochrony danych osobowych, a także reguły przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, określa pracodawca w regulaminie ustalanym w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. W przypadku braku zakładowej organizacji związkowej regulamin ten jest uzgadniany z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.
Regulamin ten nie może być sprzeczny z zasadami, które wynikają z u.z.f.ś.s. Pracodawca powinien w nim określić takie kwestie jak:
- rodzaje, formy świadczeń i usług socjalnych,
- wysokość dopłat i świadczeń oraz okoliczności i częstotliwość przyznawania,
- tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń.
Powinien także określić, jakie informacje i dokumenty są niezbędne do dokonania oceny, czy pracownik spełnia kryteria, aby otrzymać świadczenie.
Jak podkreśla ZUS w swoich publikacjach, pracodawca musi uwzględniać kryterium socjalne przy podziale środków z ZFŚS. Jest to warunek konieczny do oceny, że dane świadczenie jest świadczeniem socjalnym. Przyznanie świadczeń według innych zasad albo bez zastosowania kryteriów socjalnych skutkuje uwzględnieniem ich w podstawie wymiaru składek.
Za kryterium socjalne nie można uznać: stażu pracy, wymiaru etatu czy wysokości wynagrodzenia pracownika, gdyż znaczenie ma dochód wszystkich członków rodziny.
Ważne
Wyłącznie świadczenia przyznane zgodnie z ideą działalności socjalnej, a więc z zastosowaniem właściwych kryteriów, korzystają ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek.
Co ważne, nie obowiązują żadne limity co do ich wartości. Nie ma znaczenia również forma świadczenia, przy czym w praktyce w odniesieniu do wypoczynku najczęściej stosowaną formą jest dofinansowanie pieniężne. [przykłady 1 i 2]
Przykład1
Przykład 2
Obozy, kolonie
Regulamin ZFŚS powinien wymieniać, jakiego rodzaju formy wypoczynku krajowego, zagranicznego będą objęte pomocą, przy czym pracodawcy często przewidują odrębne wsparcie dla dzieci pracowników.
Wysokość dofinansowania, podobnie jak innych świadczeń z ZFŚS, musi być zróżnicowana i uzależniona od sytuacji materialnej, w szczególności od dochodu przypadającego na członka rodziny, ustalonego zgodnie z postanowieniami regulaminu funduszu.
Złożenie wniosku
Ponadto warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz pozostałych dokumentów wymaganych regulaminem, w terminie w nim określonym, w szczególności oświadczenia o dochodzie na członka rodziny, faktury lub rachunków wystawionych przez organizatora wypoczynku z wykazaną kwotą do zapłaty.
Fundusz socjalno-bytowy
Z podstawy wymiaru składek ZUS wyłączone są świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą ZFŚS – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, określonej w art. 5 ust. 2 u.z.f.ś.s.
Jest to odpis w wysokości 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
Ważne
GUS ogłasza wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego zazwyczaj ok. drugiej połowy lutego roku kolejnego.
Ponadto istotne jest, aby fundusz ten został utworzony wyłącznie na podstawie układu zbiorowego pracy. Świadczenia finansowane z funduszu celowego, ale utworzonego na innej podstawie, będą podlegały oskładkowaniu.
Świadczenia przeznaczone na wypoczynek dzieci pracowników, finansowane z innych źródeł niż ZFŚS lub fundusz socjalno-bytowy utworzony na mocy układu zbiorowego pracy (do wysokości odpisu na ZFŚS), w szczególności ze środków bieżących pracodawcy, będą stanowiły podstawę wymiaru składek. [przykład 3]
Przykład 3
Podstawa prawna
art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1795)
par. 1, par. 2 ust. 1 pkt 19, pkt 20 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 316)
art. 2, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 288)
