2 lutego 2026 r.: termin na złożenie informacji ZUS IWA za 2025 rok

Płatnicy składek mają czas do 2 lutego 2026 r. na przekazanie informacji ZUS IWA za 2025 rok. To dokument kluczowy dla ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w kolejnym roku składkowym. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe podanie kodu PKD według klasyfikacji PKD 2007, który jest niezbędny do prawidłowego rozliczenia składek.

Kto musi złożyć ZUS IWA za 2025 rok

Informację ZUS IWA 2025 muszą przekazać płatnicy, którzy nieprzerwanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., a także co najmniej jeden dzień w styczniu 2026 r., byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek i zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

Co musi zawierać informacja ZUS IWA

Dokument powinien zawierać szczegółowe dane dotyczące:

liczby osób ubezpieczonych w 2025 r.,

liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym wypadków śmiertelnych i ciężkich,

liczby pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia,

kodu PKD przeważającej działalności zgodnie z rejestrem REGON na dzień 31 grudnia 2025 r.

Ważne W informacji ZUS IWA za 2025 r. należy podawać kod PKD według klasyfikacji PKD 2007. Płatnicy, którzy w rejestrze REGON mają rodzaj działalności według PKD 2025, powinni ustalić odpowiedni kod PKD 2007 w oparciu o klucze przejścia między klasyfikacjami.

Wyliczenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Płatnicy, którzy przekazali ZUS IWA za ostatnie trzy lata (2023–2025), otrzymają do 20 kwietnia na konto eZUS zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki. Nowa stopa będzie obowiązywałaod 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r.

Pozostali płatnicy

Płatnicy do 9 ubezpieczonych: stopa procentowa wynosi 50% najwyższej stopy dla grup działalności, czyli 1,67%.

stopa procentowa wynosi 50% najwyższej stopy dla grup działalności, czyli 1,67%. Płatnicy z co najmniej 10 ubezpieczonymi: stopa procentowa ustalana jest według grupy działalności przypisanej na podstawie PKD 2007.

Płatnicy, którzy rozpoczęli działalność po 1 stycznia 2025 r., również powinni ustalić swoją grupę działalności i stopę procentową na podstawie kluczy przejścia PKD 2025 → PKD 2007.

Dlaczego prawidłowy kod PKD jest tak ważny

Poprawne określenie przeważającego kodu PKD 2007 jest kluczowe, ponieważ wpływa na:

prawidłowe ustalenie grupy działalności płatnika,

wyliczenie wysokości stopy procentowej składki wypadkowej,

uniknięcie błędów w ewidencji ZUS i możliwych konsekwencji prawnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1644),

Załączniki nr 2 i 4 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki w zależności od zagrożeń zawodowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1874).