Taką uwagę do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026–2030 zgłosił Związek Powiatów Polskich (ZPP). Przewiduje on możliwość uzyskania przez różne podmioty, w tym m.in. samorządy i organizacje pozarządowe, wsparcia na działania związane z aktywizacją seniorów w ramach pięciu priorytetów. Jeden z nich, skierowany do gmin i powiatów, zakłada udzielanie dofinansowania na utworzenie oraz utrzymanie domów lub klubów dziennego pobytu dla seniorów. Ten priorytet nowego programu będzie stanowił kontynuację wygasającego z końcem tego roku programu „Senior+” i to jego właśnie dotyczy jedna z uwag ZPP.

Co do zasady, samorządy w trybie konkursu będą mogły ubiegać się o pieniądze w dwóch modułach. Pierwszy to środki na utworzenie i wyposażenie domu lub klubu „Aktywny Senior” w wysokości do odpowiednio 400 tys. zł oraz 200 tys. zł. Natomiast moduł drugi zapewnia finansowe wsparcie na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania placówki w kwocie 400 zł na jedno miejsce miesięcznie lub 200 zł, w zależności od tego, czy jest to dom, czy klub (od 2027 r. będzie to 500 zł i 300 zł). Do tej pory było tak, że samorządy, które wnioskowały o dofinansowanie na uruchomienie placówki, mogły jednocześnie ubiegać się o pieniądze na jej utrzymanie. Problem w tym, że zapisy nowego programu są nieprecyzyjne i nie wiadomo, czy taka opcja będzie możliwa, bo w punkcie dotyczącym modułu drugiego wskazano, że o pieniądze będą mogły ubiegać się te gminy i powiaty, które utworzyły domy i kluby we wcześniejszych edycjach programu „Senior+”, czyli w latach 2015–2025, a nie są uwzględnione te, które otrzymają dofinansowanie w latach 2026–2030. Zdaniem ZPP taka sytuacja może zniechęcać samorządy do składania wniosków na zakładanie nowych placówek.

Kto może otrzymać dotacje na Uniwersytety Trzeciego Wieku?

Organizacja ma też zastrzeżenia odnoszące się do priorytetu programu, którego celem ma być rozwijanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW). Przewidziane jest w nim uzyskanie dotacji w wysokości od 20 do 70 tys. zł, ale nie wiadomo, czy będzie ją można przeznaczyć na utworzenie takiej placówki, czy na rozszerzanie oferty zajęć w już istniejących UTW. Co więcej, o środki w tym priorytecie będą mogły starać się organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania pożytku publicznego, tymczasem UTW działają nie tylko w strukturze stowarzyszeń, fundacji czy organizacji kościelnych, ale też jednostek budżetowych samorządów, instytucji kultury czy uczelni wyższych i one – przy takich kryteriach udzielania dotacji – nie będą mogły o nią wystąpić.