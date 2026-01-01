Urlop macierzyński to obowiązkowy okres urlopu, który przysługuje pracownicy po urodzeniu dziecka. Jego celem jest zapewnienie matce czasu na rekonwalescencję po porodzie oraz opiekę nad noworodkiem. W 2026 roku zmienia się przede wszystkim sposób podziału urlopu, oraz pojawiają się nowe możliwości dla ojców w zakresie wykorzystywania urlopu rodzicielskiego.

Wymiar urlopu macierzyńskiego w 2026 roku

Wymiar urlopu macierzyńskiego w 2026 roku pozostaje bez zmian: matce dziecka przysługuje 20 tygodni urlopu w przypadku urodzenia jednego dziecka. W przypadku narodzin dwojga dzieci wymiar urlopu wynosi 31 tygodni, dla trojga dzieci – 33 tygodnie, dla czworga dzieci – 35 tygodni, a dla pięciorga i więcej – 37 tygodni.

Możliwość przekazywania urlopu na ojca

Urlop macierzyński może zostać podzielony na część, która zostanie wykorzystana przez ojca dziecka. Zasady te są utrzymane na poziomie 2026 roku, przy czym ojciec ma prawo do 14 tygodni urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski może być wykorzystany w formie wspólnego urlopu lub w oddzielnych okresach przez oboje rodziców.

Ochrona zatrudnienia podczas urlopu macierzyńskiego

Podczas urlopu macierzyńskiego pracownica korzysta z pełnej ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę. W 2026 roku zasady ochrony zatrudnienia nie zmieniają się – pracodawca nie może wypowiedzieć umowy.