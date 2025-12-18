Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze RP są m.in. pracownikami, osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Powyższe oznacza, że jego otrzymywanie w okresach przewidzianych w kodeksie pracy na realizację uprawnień macierzyńskich i rodzicielskich, jak również korzystanie z urlopu wychowawczego, stanowi samodzielny względem stosunku pracy tytuł do ubezpieczeń, mimo że wskazane uprawnienia pozostają w ścisłym związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę.

Obowiązki płatnika

Pracodawca jest płatnikiem składek w stosunku do pracowników, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego z wyłączeniem osób, którym to świadczenie wypłaca ZUS. Pracodawca ma więc określone obowiązki względem ZUS związane z wykazywaniem tych osób w dokumentach rozliczeniowych. Przejście pracownika na inny tytuł do ubezpieczeń nie powoduje konieczności ponownego zgłoszenia na formularzu ZUS ZUA, gdyż zmiana ta następuje poprzez zastosowanie właściwego kodu tytułu ubezpieczenia.

Uwaga! Jeśli zasiłek macierzyński wypłaca ZUS, a nie pracodawca, to zakres formalności jest mniejszy, ponieważ składki emerytalne i rentowe od tego świadczenia rozlicza ZUS, który jest jednocześnie płatnikiem w tym okresie.

Za pracownika kończącego w trakcie miesiąca urlop rodzicielski, a tym samym pobieranie zasiłku macierzyńskiego, trzeba złożyć raporty tj. ZUS RSA oraz ZUS RCA, ponieważ jeśli od razu nie przejdzie na urlop wychowawczy, wraca do pracowniczego tytułu do ubezpieczeń i ponownie podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom.

Gdy po urlopie rodzicielskim wypoczynkowy

Często bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, a przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego pracownik jeszcze korzysta z urlopu wypoczynkowego, do którego ma prawo na podstawie art. 163 par. 3 kodeksu pracy. W związku z tym w jednym miesiącu mogą wystąpić dwa lub nawet trzy rodzaje urlopów, które trzeba odpowiednio rozliczyć i wykazać w dokumentach do ZUS.

PRZYKŁAD 1

Różne urlopy w jednym miesiącu Pracownica 18 listopada 2025 r. zakończyła urlop rodzicielski. Od 19 listopada do 18 grudnia przebywa na urlopie wypoczynkowym. Od 19 grudnia zaś, zgodnie z wnioskiem, przejdzie na urlop wychowawczy. Płatnikiem zasiłków w bieżącym roku jest ZUS. Wynagrodzenia, w tym za urlop wypoczynkowy, są płatne ostatniego dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie miesięczne pracownicy wynosi 5650 zł. Jeżeli pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków, to za listopad za pracownicę złoży raport:

ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 319 i okresem 1–17.11. (pola z liczbą dni zasiłkowych oraz kwotą pozostają puste)

ZUS RCA z kodem pracowniczym 0110 x x i rozliczonymi składkami społecznymi oraz zdrowotną od wypłaconego w listopadzie wynagrodzenia urlopowego.

Z kolei w raportach za grudzień trzeba będzie wykazać również urlop wychowawczy i podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych oraz zdrowotnej. W grudniu br. pracownica przejdzie z urlopu wypoczynkowego na urlop wychowawczy. Od 19 grudnia br. podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz zdrowotnemu z tytułu urlopu wychowawczego (jeśli nie ma innych dodatkowych tytułów do tych ubezpieczeń ani ustalonego prawa do emerytury/renty dla celów ubezpieczenia zdrowotnego). Oznacza to, że pracodawca będzie musiał rozliczać ją ze składek za miesiące przebywania na urlopie wychowawczym. Podstawę wymiaru składki emerytalnej i rentowej stanowi kwota 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2025 r. jest to 5203,80 zł. Podstawa ta nie może być jednak wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (3499,50 zł). Koniec przykładu

Podstawa składek na wychowawczym

Aby ustalić prawidłową kwotę podstawy wymiaru składek dla osoby przebywającej na urlopie wychowawczym, należy porównać:

kwotę graniczną odpowiadającą 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, obowiązującą w danym roku oraz

kwotę średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za 12 miesięcy przed rozpoczęciem urlopu.

Przy ustalaniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia należy stosować zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłków, ale z kilkoma wyjątkami.

Uwzględnia się tu wynagrodzenie wypłacone:

za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie urlopu wychowawczego, jeśli stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe,

u danego płatnika składek, z tytułu pracy u którego został udzielony urlop wychowawczy.

Wynagrodzenie przyjmuje się w pełnej wysokości, a nie po odliczeniu części składek społecznych w wysokości odpowiadającej 13,71 proc., jak przy ustalaniu podstawy zasiłków.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy, przez podzielenie wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to osiągnął.

W przypadku, gdy pracownik rozpoczął korzystanie z urlopu wychowawczego przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia, należy uwzględniać wynagrodzenie uzyskane u danego płatnika składek za pełne miesiące kalendarzowe trwania stosunku pracy.

A jeżeli urlop wychowawczy rozpoczął się przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia, do ustalenia podstawy wymiaru składek należy przyjąć wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby pracował przez pełny miesiąc kalendarzowy.

Uwaga! Przy ustalaniu przeciętnego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy kalendarzowych obowiązuje zasada, zgodnie z którą uwzględnia się wszystkie składniki przychodu uzyskiwane ze stosunku pracy, które nie zostały wyłączone z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe pracownika, na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych lub par. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie należy wyłączać m.in. tych składników, które są wykluczane przy obliczaniu podstawy zasiłkowej. Chodzi tu np. o nagrody uznaniowe, dodatki stażowe, służbowe, funkcyjne, składniki wynagrodzenia uzależnione bezpośrednio nie od indywidualnego wkładu pracy pracownika, ale od wyników grupy pracowników lub całego zakładu pracy.

W przypadku opisanym w przykładzie należałoby prześledzić okres od grudnia 2024 do listopada 2025 r., przy czym realnie jedynie za listopad pracownica uzyskała wynagrodzenie ze stosunku pracy (urlopowe). Za wcześniejsze miesiące przysługiwał jej zasiłek macierzyński. Jednak większa część listopada była nieprzepracowana (urlop wypoczynkowy traktuje się jak okres przepracowany). Nie należy go więc uzupełniać, a dla celów ustalenia podstawy składek z tytułu urlopu wychowawczego przyjąć wynagrodzenie miesięczne w stałej wysokości z umowy o pracę. Wynosi ono 5650 zł i jest wyższe od kwoty granicznej 5203,80 zł. To oznacza, że to ta ustawowa kwota będzie podstawą składek w czasie urlopu wychowawczego, a nie faktyczne wynagrodzenie pracownicy.

Jeżeli obowiązek ubezpieczeń emerytalno-rentowych powstał w trakcie miesiąca, to podstawa ta ulega proporcjonalnemu obniżeniu do okresu urlopu wychowawczego w tym miesiącu. Podstawę należy podzielić przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca (31 dni grudnia) i od razu pomnożyć (bez zaokrąglania) przez 13 dni urlopu.

5203,80 zł: 31 dni x 13 dni urlopu wychowawczego = 2182,24 zł

Składki wynoszą: emerytalna 19,52 proc., rentowa 8 proc. i płatnik je tylko nalicza, ponieważ w całości są finansowane z budżetu państwa. Będzie to odpowiednio 425,97 zł oraz 174,58 zł.

Z kolei składka zdrowotna wynosi 9 proc. podstawy, którą stanowi kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (obecnie 620 zł). Składkę w wysokości 55,80 zł należy naliczać od pełnej podstawy, bez pomniejszania za niepełny miesiąc urlopu wychowawczego. Pokrywa ją również budżet państwa. [przykład 2]

Przykład 2

Raporty do ZUS W analizowanym stanie faktycznym w przykładzie 1 pracownica w okresie 1–18 grudnia 2025 r. przebywa na urlopie wypoczynkowym, natomiast od 19 do 31 grudnia – na urlopie wychowawczym. Wynagrodzenie za okres wypoczynku zostanie wypłacone w grudniu. Płatnik składek powinien złożyć za grudzień raport: 1) ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 121 za okres 19 – 31 grudnia, 2) ZUS RCA z kodem: tytułu 0110 x x, w którym wykaże składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,

1211 x x, w którym wykaże podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w kwocie 13/31 podstawy wymiaru obliczonej na zasadach podanych wyżej, czyli 2182,24 zł) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 425,97 zł i rentowe 174,58 zł, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (w pełnej kwocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 620 zł) oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne 55,80 zł. ©℗