Jak złożyć wniosek o 800+?
Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+ przysługuje na każde uczące się dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów w rodzinie. Aby otrzymywać świadczenie 800 plus należy co roku składać wniosek. Obecny okres rozliczeniowy trwa od 1 czerwca 2025 roku i potrwa do 31 maja 2026 roku. Aby nie stracić świadczenia od 1 czerwca 2026 można składać wnioski już od 1 lutego 2026.
Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2026 do 31 maja 2027.
Zachowanie ciągłości świadczenia na kolejny okres wymaga złożenia wniosku za pośrednictwem:
- Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
- aplikacji mobilnej mZUS,
- portalu Emp@tia,
- bankowości elektronicznej (w wybranych bankach).
Informacja o przyznaniu świadczenia pojawi się na profilu PUE ZUS rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Rodzice, którzy złożą wniosek po 30 kwietnia, otrzymają świadczenie z opóźnieniem, ale z wyrównaniem. Składając wniosek po 30 czerwca rodzice tracą prawo do wyrównania.
800+ - terminy składania wniosków
Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 maja 2026 roku, ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec, w terminie do 31 lipca 2026 roku. Składając wniosek do końca czerwca 2026 r. rodzice otrzymają świadczenie wychowawcze z wyrównaniem do 31 sierpnia 2026 r. Po 30 czerwca 2026 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało bez wyrównania, od miesiąca złożenia wniosku.
Podsumowując, terminy wypłat dla wniosków składanych w późniejszych okresach:
|Data złożenia wniosku
|Wypłata świadczenia
|Czy otrzymasz wyrównanie za czerwiec?
|Luty - 31 maja 2026 r.
|Do 31 lipca 2026 r.
|TAK. Z wyrównaniem od czerwca.
|1 - 30 czerwca 2026 r.
|Do 31 sierpnia 2026 r.
|TAK. Z wyrównaniem od czerwca.
|Po 30 czerwca 2026 r.
|W terminie do 2 miesięcy od złożenia
|NIE. Świadczenie tylko od miesiąca złożenia.
Ważne
Rodzice nowonarodzonych dzieci mają trzy miesiące na złożenie wniosku o 800 plus, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.
