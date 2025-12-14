Jak złożyć wniosek o 800+?

Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+ przysługuje na każde uczące się dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów w rodzinie. Aby otrzymywać świadczenie 800 plus należy co roku składać wniosek. Obecny okres rozliczeniowy trwa od 1 czerwca 2025 roku i potrwa do 31 maja 2026 roku. Aby nie stracić świadczenia od 1 czerwca 2026 można składać wnioski już od 1 lutego 2026.

Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2026 do 31 maja 2027.

Zachowanie ciągłości świadczenia na kolejny okres wymaga złożenia wniosku za pośrednictwem:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

aplikacji mobilnej mZUS,

portalu Emp@tia,

bankowości elektronicznej (w wybranych bankach).

Informacja o przyznaniu świadczenia pojawi się na profilu PUE ZUS rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Rodzice, którzy złożą wniosek po 30 kwietnia, otrzymają świadczenie z opóźnieniem, ale z wyrównaniem. Składając wniosek po 30 czerwca rodzice tracą prawo do wyrównania.

800+ - terminy składania wniosków

Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 maja 2026 roku, ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec, w terminie do 31 lipca 2026 roku. Składając wniosek do końca czerwca 2026 r. rodzice otrzymają świadczenie wychowawcze z wyrównaniem do 31 sierpnia 2026 r. Po 30 czerwca 2026 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało bez wyrównania, od miesiąca złożenia wniosku.

Podsumowując, terminy wypłat dla wniosków składanych w późniejszych okresach:

Data złożenia wniosku Wypłata świadczenia Czy otrzymasz wyrównanie za czerwiec? Luty - 31 maja 2026 r. Do 31 lipca 2026 r. TAK. Z wyrównaniem od czerwca. 1 - 30 czerwca 2026 r. Do 31 sierpnia 2026 r. TAK. Z wyrównaniem od czerwca. Po 30 czerwca 2026 r. W terminie do 2 miesięcy od złożenia NIE. Świadczenie tylko od miesiąca złożenia.