Resort pracy dementuje plotki o zmianach w programie 800+

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zajęło stanowisko w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o rzekomych planach zmian w programie „Rodzina 800+”. MRPiPS stanowczo podkreśliło, że "nie prowadzi żadnych prac mających na celu modyfikację zasad przyznawania świadczenia wychowawczego".

„Rodzina 800+” pozostaje świadczeniem powszechnym dla wszystkich rodzin

"Świadczenie „Rodzina 800+” ma charakter powszechny i przysługuje wszystkim rodzinom wychowującym dzieci – niezależnie od ich sytuacji materialnej czy zawodowej" - można przeczytać w komunikacie. Jak dodano, "taki model wsparcia jest fundamentem polskiej polityki rodzinnej, opartej na przekonaniu, że pomoc w wychowaniu dzieci należy się każdej rodzinie, bez względu na poziom dochodów czy aktywność na rynku pracy".

Celem programu jest wspieranie dzieci i wyrównywanie szans rozwojowych

"Celem programu jest przeciwdziałanie ubóstwu dzieci oraz wyrównywanie szans rozwojowych, a nie dyscyplinowanie rodziców czy kształtowanie zachowań zawodowych. Ministerstwo przypomina, że polityka społeczna państwa koncentruje się na wspieraniu rodzin i inwestowaniu w przyszłość najmłodszych pokoleń. Program „Rodzina 800+” pozostaje stabilnym i pewnym elementem systemu wsparcia rodzin, który będzie nadal realizowany na dotychczasowych zasadach" - podkreślono.