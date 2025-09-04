We wtorek 2 września 2025 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Autorem noweli jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Projekt zakłada powiązanie prawa do świadczenia wychowawczego, tzw. 800 plus, dla cudzoziemców z państw trzecich z aktywnością wnioskodawcy na rynku pracy i nauką dzieci w polskiej szkole. Proponowane zmiany nie odnoszą się zatem do sytuacji zawodowej drugiego rodzica czy opiekuna dziecka – wystarczy zatem, że jedno z rodziców pracuje.

800 plus dla cudzoziemców w Polsce – projekt ustawy gotowy, sprawdź kto otrzyma świadczenie
800 plus tylko dla aktywnych zawodowo? MRPiPS zgłasza uwagi

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wniosła uwagi do projektu. Zgłosiła potrzebę rozszerzenia katalogu osób aktywnych zawodowo, który warunkuje dostęp cudzoziemców do świadczenia wychowawczego 800 plus oraz świadczenia „Dobry start”.

800 plus nie dla wszystkich. Jakie będą warunki otrzymania świadczenia przez obcokrajowców?
Projekt MSWiA o świadczeniach dla cudzoziemców – zmiany w aktywności zawodowej rodzica

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) uważa, że proponowane zmiany przewidują wypłatę świadczeń doktorantom, jednocześnie pomijając jako osoby aktywne zawodowo - przykładowo pracujących studentów zwolnionych do 26. roku życia z opłacania składek. Zdaniem resortu, może to naruszać konstytucyjną zasadę równości.

MRPiPS wskazuje też, że zgodnie z projektem, jako osoby aktywne zawodowo postrzegane są osoby na umowach zlecenia, ale na umowach o dzieło już nie. Według resortu proponowane zmiany dyskryminują również opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Zdaniem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, kryterium aktywności zawodowej w przypadku tej grupy, powinno zostać spełnione na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.

MRPiPS chce, żeby do katalogu osób aktywnych zawodowo włączyć studentów na podstawie zaświadczeń wydawanych przez uczelnie. Według Dziemianowicz-Bąk, jest to uzasadnione, ponieważ osoby studiujące dziennie mogą nie mieć możliwości podjęcia pracy czy płatnego zlecenia.

Weto prezydenta to problem dla szkół. Minister uspokaja, ale nadal nie wiadomo co po 30 września
Zdaniem resortu, katalog osób aktywnych zawodowo powinien zostać rozszerzony także o osoby na działalności gospodarczej nierejestrowanej i prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli podstawa, od której są opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego tytułu jest nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

MRPiPS krytykuje różnicowanie zasad powiązania aktywności zawodowej z minimalnym wynagrodzeniem

Resort ma również zastrzeżenia do powiązania aktywności zawodowej ze wskaźnikiem, jakim jest wynagrodzenie minimalne za pracę. Zdaniem MRPiPS niezasadne jest rozróżnianie przedsiębiorców i innych osób, np. podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, w odniesieniu do określonego procentu kwoty minimalnego wynagrodzenia.