We wtorek 2 września 2025 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Autorem noweli jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Projekt zakłada powiązanie prawa do świadczenia wychowawczego, tzw. 800 plus, dla cudzoziemców z państw trzecich z aktywnością wnioskodawcy na rynku pracy i nauką dzieci w polskiej szkole. Proponowane zmiany nie odnoszą się zatem do sytuacji zawodowej drugiego rodzica czy opiekuna dziecka – wystarczy zatem, że jedno z rodziców pracuje.

800 plus tylko dla aktywnych zawodowo? MRPiPS zgłasza uwagi

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wniosła uwagi do projektu. Zgłosiła potrzebę rozszerzenia katalogu osób aktywnych zawodowo, który warunkuje dostęp cudzoziemców do świadczenia wychowawczego 800 plus oraz świadczenia „Dobry start”.

Projekt MSWiA o świadczeniach dla cudzoziemców – zmiany w aktywności zawodowej rodzica

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) uważa, że proponowane zmiany przewidują wypłatę świadczeń doktorantom, jednocześnie pomijając jako osoby aktywne zawodowo - przykładowo pracujących studentów zwolnionych do 26. roku życia z opłacania składek. Zdaniem resortu, może to naruszać konstytucyjną zasadę równości.

MRPiPS wskazuje też, że zgodnie z projektem, jako osoby aktywne zawodowo postrzegane są osoby na umowach zlecenia, ale na umowach o dzieło już nie. Według resortu proponowane zmiany dyskryminują również opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Zdaniem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, kryterium aktywności zawodowej w przypadku tej grupy, powinno zostać spełnione na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.

MRPiPS chce, żeby do katalogu osób aktywnych zawodowo włączyć studentów na podstawie zaświadczeń wydawanych przez uczelnie. Według Dziemianowicz-Bąk, jest to uzasadnione, ponieważ osoby studiujące dziennie mogą nie mieć możliwości podjęcia pracy czy płatnego zlecenia.

Zdaniem resortu, katalog osób aktywnych zawodowo powinien zostać rozszerzony także o osoby na działalności gospodarczej nierejestrowanej i prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli podstawa, od której są opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego tytułu jest nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

MRPiPS krytykuje różnicowanie zasad powiązania aktywności zawodowej z minimalnym wynagrodzeniem

Resort ma również zastrzeżenia do powiązania aktywności zawodowej ze wskaźnikiem, jakim jest wynagrodzenie minimalne za pracę. Zdaniem MRPiPS niezasadne jest rozróżnianie przedsiębiorców i innych osób, np. podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, w odniesieniu do określonego procentu kwoty minimalnego wynagrodzenia.