W rozporządzeniu ministra edukacji w sprawie podstawy programowej opisane jest, co uczeń powinien umieć z określonego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym (każdy przedmiot jest opisany osobno).

Prace nad 22 projektami podstaw programowych dla przedszkola i szkoły podstawowej rozpoczęły się w marcu 2025 roku. Ich autorzy zostali wyłonieni przez Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy w ogólnopolskiej rekrutacji. Projekty przeszły proces recenzji (każdą podstawę oceniało niezależnie co najmniej czterech ekspertów – nauczycieli oraz ekspertów dziedzinowych).

Opublikowano projekty nowych podstaw programowych. Których przedmiotów dotyczą?

Na stronie internetowej IBE-PIB opublikowano we wtorek projekty podstaw do przedmiotów: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja obywatelska, etyka, historia, informatyka, język polski, język obcy - nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – język kaszubski, kształcenie ogólne w szkole podstawowej, matematyka, muzyka, zajęcia praktyczno-techniczne.

IBE-PIB poinformowało także, że projekty nowych podstaw programowych z przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii opublikowane będą w późniejszym terminie.

Kolejne prace nad podstawami odbędą się w ramach rządowego procesu legislacyjnego - dodał Instytut.

Kiedy nowa podstawa programowa może wejść w życie?

Przygotowanie nowej podstawy programowej jest elementem reformy edukacji, która ma być wprowadzana do szkół stopniowo: we wrześniu 2026 r. nowa podstawa ma zacząć obowiązywać w klasach I i IV szkoły podstawowej, rok później od września 2027 r. w I klasach szkół ponadpodstawowych, a w podstawówce obejmie kolejne dwa roczniki. W następnych latach obejmie kolejne roczniki uczniów szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. (PAP)

