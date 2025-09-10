Dane CKE: ile procent uczniów zdało maturę 2025?
Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, tegoroczną maturę zdało 90,4 proc. absolwentów liceów i 79,5 proc. absolwentów techników. Ze wstępnych danych CKE wynikało, że maturę zdało 86 proc. tegorocznych absolwentów liceów (prawo do poprawki miało 9 proc) i jedynie 70 proc. absolwentów techników (prawo do poprawki miało 19 proc.).
Jak wypadła matura 2025? Licealiści lepsi od techników
Egzamin pisemny z j. polskiego zdało 96,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów i 93,5 proc. absolwentów techników. Egzamin pisemny z matematyki zdało 91,6 proc. absolwentów liceów i 83,5 proc. absolwentów techników. Egzamin pisemny z j. angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) zdało 96,3 proc. absolwentów liceów zdających egzamin z tego języka i 91,3 proc. absolwentów techników.
Egzamin ustny: wyższa zdawalność licealistów niż techników
Egzamin ustny z j. polskiego zdało 99,3 proc. tegorocznych absolwentów liceów i 98,7 proc. absolwentów techników. Egzamin ustny z języka angielskiego zdało 99 proc. absolwentów liceów zdających egzamin z tego języka i 97,7 proc. absolwentów techników.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję