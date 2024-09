Program "Dobry Start" przewiduje jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 300 złotych. Okazuje się, że beneficjentami tego świadczenia mogą być nie tylko dzieci, ale również osoby dorosłe. Jak to możliwe? Oto szczegóły.

ZUS wypłaca świadczenie w wysokości 300 złotych z programu "Dobry Start" na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci uczących się. Procedura wnioskowania jest bardzo prosta i może być przeprowadzona całkowicie online. Jak przypomina Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS w województwie łódzkim, świadczenie to nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do zerówek ani studentom.

300 plus dla dorosłych z programu "Dobry Start"

Okazuje się, że świadczenie na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego może przysługiwać również dorosłym uczniom. Jak podkreśla rzeczniczka ZUS, Monika Kiełczyńska, świadczenie na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole, przy czym górna granica wiekowa wynosi 20 lat, a dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – 24 lata.

Program "Dobry Start" - kryterium wiekowe

Jak zaznacza rzeczniczka, kryterium wiekowe 20 i 24 lata należy interpretować rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas szkół średnich oraz szkół policealnych, którzy ukończyli odpowiednio 20. lub 24. rok życia przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, są uprawnieni do świadczenia.

Kiedy wypłata 300 plus w 2024 roku?

Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje otrzymanie świadczenia w wysokości 300 zł najpóźniej do 30 września. W celu uniknięcia utraty świadczenia należy złożyć wniosek o jego przyznanie do 30 listopada (z pewnymi wyjątkami, o których mowa poniżej). W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku złożonego we wrześniu, październiku lub listopadzie, wypłata środków nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Rzeczniczka Kiełczyńska podkreśla, że złożenie wniosku po 30 listopada będzie możliwe wyłącznie w przypadku osób powyżej 20. roku życia, które otrzymają orzeczenie o niepełnosprawności po tej dacie.

Dla kogo 300 plus na wyprawkę?

Świadczenie przysługuje uczniom kształcącym się w następujących typach szkół: podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej (realizującej obowiązek szkolny lub nauki), klasie dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej, a także uczniom przebywającym w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, szkołach policealnych i dla dorosłych.

Jak złożyć wniosek o 300 plus z programu "Dobry Start"?

Wnioski o świadczenie "Dobry start" (potocznie nazywane "300 plus") przyjmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Okres składania wniosków przypada na czas od 1 lipca do 30 listopada każdego roku. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Wniosek o świadczenie w ramach programu "Dobry Start" mogą złożyć:rodzice dziecka, opiekunowie faktyczni i prawni dziecka, osoby usamodzielnione oraz pełnoletni uczniowie niebędący na utrzymaniu rodziców. W przypadku złożenia wniosku w lipcu lub sierpniu wypłata świadczenia nastąpi nie później niż 30 września. W pozostałych przypadkach termin wypłaty zostanie wydłużony o dwa miesiące.