Race na stadionach — dlaczego to problem?

Kwestia używania rac na stadionach budzi wśród społeczeństwa duże emocje. Jedni podziwiają widowiskowe oprawy tworzone przez kibiców z wykorzystaniem pirotechniki, inni natomiast stanowczo je krytykują, wskazując na realne zagrożenia dla zdrowia i życia uczestników imprezy. Co o wnoszeniu na stadion podczas meczu piłki nożnej mówią przepisy?

Czy wolno wnosić race na stadion? Co mówi ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Mecze piłkarskie, na których obecnych jest ponad tysiąc widzów, są klasyfikowane jako imprezy masowe. Obowiązują na nich przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która szczegółowo określa zasady postępowania.

Podstawa prawna Mecz piłki nożnej jest masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000

Jakie przedmioty są zakazane na stadionach?

W art. 8 ust. 2 jasno wskazano, jakich materiałów i przedmiotów nie wolno wnosić ani używać w trakcie takich wydarzeń — a środki pirotechniczne znajdują się wśród zakazanych. Z punktu widzenia prawa sytuacja jest jednoznaczna – w Polsce korzystanie z rac podczas wydarzeń sportowych jest zabronione, a za ich odpalanie przewidziano dotkliwe sankcje.

Podstawa prawna Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kary za wniesienie racy na stadion — nawet 5 lat więzienia

Każdy, kto zdecyduje się na użycie pirotechniki na stadionie w trakcie meczu, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną. Dodatkowe konsekwencje może ponieść PZPN lub klub piłkarski. Jakie?

Konsekwencje dla klubu i PZPN — kary finansowe i sankcje organizacyjne

Kary dla PZPN lub klubu obejmują przede wszystkim wysoką karą finansową. Na tym jednak nie koniec. Czasami może ona obejmować zamknięcie stadionu czy choćby sektora. W przypadku wydarzeń, do których doszło podczas ostatniego meczu, w grę wchodzą kary finansowe. Nie dojdzie jednak do zamknięcia stadionu dla kibiców lub sektora.