300 zł z programu „Dobry Start” na dofinansowanie wyprawki szkolnej może otrzymać każdy uczeń. Niektórzy mogą jeszcze liczyć na dodatkowe 100 zł.

Świadczenie "Dobry start"

„Dobry start” to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, które jest przyznawane uczniom na zakup wyprawki szkolnej. Otrzymują je raz w roku wszystkie dzieci uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Ważne Świadczenie "Dobry start" przysługuje również na uczniów, jeżeli osiągnęli wiek 20 lat lub 24 lata w przypadku dzieci niepełnosprawnych, przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Dofinansowanie do wyprawki odbywa się na wniosek matki, ojca, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego lub osoby uczącej się (jest to pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty).

300 zł wyprawki szkolnej - kiedy wypłata?

Wnioski na rok szkolny 2024/2025 można składać od 1 lipca 2024 do 30 listopada 2024.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

300+ - jak złożyć wniosek

Wnioski o świadczenie 300+ należy złożyć do ZUS drogą elektroniczną przez:

• portal PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS

• Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

• bankowość elektroniczną.

Dodatkowe 100 zł wyprawki

Na dodatkowe 100 zł wyprawki mogą liczyć osoby pobierające zasiłek rodzinny, ponieważ jednym z dodatków do niego jest właśnie 100 zł na wyprawkę szkolną. Zasiłek rodzinny przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);

3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony),

jeśli spełniają kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe dla otrzymywania zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na osobę w rodzinie (lub 764 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności).

Wysokość dodatku to 100 zł na każde dziecko. Wniosek o jego przyznanie należy złożyć do 31 października tzn. do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo przygotowanie dziecka do szkoły w zerówce. Wniosek złożony po terminie nie zostanie rozpatrzony.