Dla tegorocznych maturzystów, których myśli biegają właśnie między rokiem napisania „Odprawy posłów greckich” a rozmiarem rękawiczki Łęckiej, nasza ekspertka, polonistka, Aneta Antosiak, przycina maturalny węzeł gordyjski. Oto, co naprawdę ważne i co warto powtórzyć przed maturą z polskiego, bo faktycznie przekłada się na punkty.

Matura 2024 z polskiego

Język polski jest specyficznym przedmiotem. W trakcie zajęć pojawia się wiele tekstów i informacji, które pomagają nam ćwiczyć różne umiejętności, ale nie pojawią się one na maturze.

Warto pamiętać, że w 2024 roku materiał, który jest podstawą egzaminu, został umieszczony w informatorze maturalnym. Są w nim treści, które należy przyswoić (np. nazwy konkretnych środków stylistycznych), a do tego spis lektur do poznania w całości lub fragmentach. Każde pytanie na maturze musi być zakorzenione w podstawie.

Czego w takim razie należy się uczyć? I w jaki sposób?

Jak przygotować się do matury z lektur?

W nowej formule maturzyści mają kilkanaście razy więcej pozycji obowiązkowych w stosunku do poprzedników. Jak się do tego przygotować? Co warto zrobić? Podpowiada polonistka Aneta Antosiak.

Upewnij się, że jesteś w stanie sformułować choć krótką odpowiedź na każde pytanie jawne dotyczące lektur obowiązkowych. Jeżeli znasz prawo Murphy’ego, to wiesz, że im mniej pytań odłożysz, tym większe prawdopodobieństwo, że je właśnie wylosujesz. Pamiętaj też, że komisja nie ma prawa pytać cię o detale dotyczące treści przywoływanych lektur.

Wybierz lektury, które poznasz bardzo dokładnie. Czytanie prac podsyłanych do oceny przez uczniów w social mediach pokazuje, że wiele osób decyduje się na poznanie treści wszystkich lektur w pigułce (i to tej mikroskopijnych rozmiarów), co powoduje, że trudno jest zbudować w oparciu o nie argumentację i funkcjonalne przykłady. Dlatego warto zaprzyjaźnić się bliżej z kilkoma lekturami.

Uwaga: Aneta Antosiak w szczególności poleca pięć lektur: „Lalkę”, „Pana Tadeusza”, „Makbeta”, „Dziady” i „Wesele”, które pozwalają na zbudowanie argumentacji do zdecydowanej większości tematów maturalnych.

Najtrudniejsze zadanie na maturze z polskiego

Notatka syntetyzująca zyskała niechlubne miano najtrudniejszego zadania. Zarówno podczas testów diagnostycznych z 2022 i 2023, jak i podczas matury w zeszłym roku należała do zadań, z których uczniowie tracili najwięcej punktów.

- Odniesienie sukcesu w tym poleceniu polega na połączeniu uważnej lektury dwóch tekstów oraz znajomości elementów, których oczekują sprawdzający. Często uczniowie dobrze rozumieją wnioski z tekstów, ale nie zwracają uwagi na to, co jest w tym zadaniu oceniane – mówi Aneta Antosiak. Jak sobie z tym zadaniem poradzić?

Polonistka poleca pamiętać o trzech punktach:

a) Odwołaj się w prosty sposób do tematu, który pojawia się w poleceniu.

b) Przytocz poglądy autorów, ale tylko w kwestii zadanego tematu (X uważa, że .... Y z kolei...).

c) Porównaj poglądy: Stanowiska obu autorów są zbieżne/różne..., ponieważ... (b i c mogą zamienić się kolejnością).

Po napisaniu notatki zadaj sobie kontrolne pytania:

Czy jest na temat (to nie jest notatka z obu tekstów, ale zwykle notatka na konkretny temat)?

Czy przytoczyłem poglądy obu autorów?

Czy dokonałem ich porównania?

- Jeżeli odpowiesz trzy razy tak, a do tego będziesz jeszcze pamiętał o liczbie słów (60-90), okaże się, że notatka stała się bułką z masłem, literackim oczywiście – mówi nauczycielka.

Wszystkim tegorocznym maturzystom polecamy zestaw testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024. Publikacje dostępne są na: sklep.infor.pl/matura2024