– To moralnie naganne. Zgodnie z wytycznymi WHO instytucje odpowiedzialne za profilaktykę nie powinny współpracować z przemysłem alkoholowym. MEiN co prawda nie odpowiada za działania profilaktyczne, bo są one domeną MZ. Jednak do ich wprowadzania ma swoją agendę – Ośrodek Rozwoju Edukacji, który powinien przynajmniej zaopiniować nową inicjatywę. A najpewniej tego nie zrobił, bo program nie trafił do systemu programów rekomendowanych – mówi Krzysztof Brzózka, były szef PARPA.