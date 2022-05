Na tydzień przed startem egzaminów ósmoklasisty prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, która ustawowo i na stałe przesuwa je z kwietnia na maj. Ten dodatkowy miesiąc miał dać tegorocznym absolwentom szkół podstawowych, którzy ostatnie dwa lata uczyli się w trybie mieszanym – zdalnym lub bezpośrednim – więcej czasu na przygotowanie się do tego, bez wątpienia, niełatwego zadania. Czy nowe rozwiązania przyniosą spodziewany efekt? Tego dowiemy się za jakiś czas. Pewne jest jednak, że wraz z przesunięciem terminu egzaminu ósmoklasisty zmieniają się także terminy na niektóre czynności w procesie rekrutacji do szkół średnich. Włodarz, jeśli zażąda tego przewodniczący komisji rekrutacyjnej, będzie miał tylko pięć dni na sprawdzenie informacji podanych w oświadczeniach kandydata dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły. Skrócone będzie też postępowanie odwoławcze.

Dla absolwentów podstawówek nowelizacja ustawy o systemie oświaty przynosi jeszcze jedną dobrą zmianę - nie muszą zdawać egzaminu z czwartego obowiązkowego przedmiotu, co było wcześniej planowane. Jest też pakiet zmian dla maturzystów - w przyszłym roku szkolnym i jeszcze kolejnym wymagania wobec nich zostaną zmniejszone: do uzyskania świadectwa dojrzałości wystarczy przekroczenie 30 proc. progu punktowego z egzaminów obowiązkowych i podejście do przedmiotu dodatkowego. Niekoniecznie jego zdanie. To ułatwienie nie ma jednak charakteru stałego i dotyczy, podkreślmy to jeszcze raz, tylko dwóch przyszłych roczników maturzystów. Pandemia wymusiła także zmiany dotyczące zatrudniania w szkołach specjalistów zajmujących się wsparciem psychologiczno-pedagogicznym dzieci i młodzieży. Po długotrwałej izolacji eksperci obserwują bowiem pogorszenie kondycji psychicznej uczniów. W związku z tym stopniowo, od nowego roku szkolnego, w placówkach oświatowych będzie coraz więcej specjalistów, a ich zatrudnianie nie będzie już zależało od woli dyrektora, tylko stanie się obligatoryjne. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty porządkuje również niektóre kwestie dotyczące zawieszenia nauki i przejścia w system zdalny. Szkoły i przedszkola muszą w związku z tym zmienić swoje statuty. Dzięki najnowszej nowelizacji ustawy minister oświaty zyska natomiast możliwość uruchamiania programów inwestycyjnych, w tym adresowanych do samorządów (np. inicjujących budowę szkół). A starosta w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” zleci prowadzenie działań edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz powierzy rolę ośrodka wiodącego szerszemu kręgowi podmiotów, np. placówkom niepublicznym. BŁ Ułatwienia dla absolwentów podstawówek i maturzystów Pandemia spowodowała, że uczniowie - a wśród nich osoby, które kończą jakiś etap edukacji - realizowali zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wymusiło to zmiany w organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego oraz w procedurach rekrutacyjnych