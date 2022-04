Przybywa uczniów na nauczaniu indywidualnym. Czy to było do przewidzenia?

Tak, w każdym razie mnie to nie dziwi. Najbardziej niebezpiecznym dla młodych ludzi następstwem pandemii jest wyobcowanie społeczne. Dzieci lękowe, słabiej funkcjonujące w relacjach gorzej zniosły pandemiczną izolację i trudniej radzą sobie z powrotem do szkół . Oduczyli się kolegować, nawiązywać kontakty. Gabinety psychiatrów zalane są pacjentami z takimi problemami. A skutkiem tego jest wzrastająca liczba wniosków o nauczanie indywidualne.

W tym konkretnym przypadku terapeuta próbuje pracować z 17-letnią pacjentką, która przez cztery lata dostawała nauczanie indywidualne, a do tego półtora roku uczyła się w pandemii w trybie zdalnym. Jakiś lekarz regularnie je przedłużał, komisja to akceptowała. W efekcie nastolatka prawie nie ma szans, by wrócić do realnego życia, swobodnego poruszania się po świecie. To nie tak, że nauczanie indywidualne jest zawsze szkodliwe, ale powinno być dawkowane możliwie skromnie i na krótki czas.