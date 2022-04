Ewa Tatarczak, szefowa Rady Poradnictwa, ogólnokrajowej organizacji zrzeszającej pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych opisuje, że rodzic najpierw musi zgłosić się do lekarza specjalisty, którym dziś w 70 proc. przypadków jest psychiatra. Z jego opinią trafia następnie do poradni, gdzie składa wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego. Nad dokumentacją pochyla się zespół orzekający, w którego skład wchodzą psycholog, pedagog, lekarz specjalista. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć rodzic. Na tej podstawie jest wydawane orzeczenie lub odmowa. Od tej ostatniej rodzic ma prawo odwołać się do kuratora oświaty. Dokument trafia dalej do szkoły , która ma obowiązek taki tryb nauki zorganizować.

- Nawet nie chodzi o stany depresyjne, tylko o zaburzenia związane z nieradzeniem sobie z emocjami. Padły kompetencje społeczne dzieci, które nie wiedzą, jak się zachować, jak się odnaleźć w szkole - mówi Tatarczyk pytana, dlaczego uczniów w indywidualnym trybie jest teraz więcej. Ocenia, że to efekt nie tylko weryfikowania, jak nam wyszedł powrót do normalności i nauki stacjonarnej, lecz także kolejek do psychiatrów oraz ograniczonych mocy przerobowych i kadrowych samych poradni. Przypomina, że od września rusza ambitny projekt MEiN, by zwiększać w szkołach zatrudnienie psychologów i pedagogów, ale zadań dla tych osób jest aż nadto i może być trudno o indywidualną pracę z uczniem. - Tymczasem orzeczenie wydaje się na czas określony, czasem tylko na część roku szkolnego, czasem na cały. I nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie, czy to jest ostatecznie najlepsze dla dziecka. Bo zabierając je ze szkoły, utrwala się w nim przeświadczenie, że nie musi się konfrontować z rzeczywistością - dodaje.

Psychiatra dzieli uczniów na dwie grupy. 30-40 proc. zgłaszających się po diagnozę to osoby kreatywne, które mają na siebie sprecyzowany plan. Z punktu widzenia rozwoju intelektualnego to jest dla nich dobre wyjście, społecznego - niekoniecznie. Pozostali to osoby, które źle się czują w swojej grupie rówieśniczej, nie są akceptowane. - Każda osoba przechodzi indywidualną diagnozę, bo często brakuje wskazania do indywidualnego trybu lub jest on wręcz niewskazany - ucina.

Podobny głos słyszymy od dyrektorki szkoły podstawowej na Śląsku. - Dotąd mieliśmy dwoje dzieci w tym trybie. Ich stan zdrowia jest na tyle ewidentny, że nie mam wątpliwości co do słuszności tego rozwiązania. Jednak teraz trafiły do mnie wnioski od dwóch uczniów klasy ósmej. I to jest dla mnie zaskoczenie, bo jeden z nich jest uczniem piątkowym. Podejrzewam więc, że to jest pomysł rodziców, by dać mu więcej czasu na przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty lub nawet uzyskanie zwolnienia z pierwszego terminu i specjalnych warunków na kolejny. Drugi przypadek dotyczy ucznia, który przez miesiąc nie pojawiał się w szkole. Byliśmy w kontakcie z mamą, która jednak nie potrafiła nad synem zapanować. Wątpię, czy jej się to uda teraz - ocenia dyrektor.