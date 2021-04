Sprawa dotyczyła studentki, która ubiegała się o stypendium rektora. Uczelnia odmówiła, wskazując, że art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) ogranicza prawo do pobierania świadczeń na studiach do sześciu lat. Studentka odwołała się, wskazując, że ustawa nie mówi wprost, czy sześć lat to okres pobierania czy przysługiwania stypendiów. Podkreśliła, że w poprzednich latach akademickich nie zawsze miała prawo do nich i że otrzymywała je dopiero od roku akademickiego 2016/2017.