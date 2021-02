Parlament Studentów RP zabiega też o wiele innych zmian. Przykładowo, chce doprecyzowania przepisu, który uprawnia do otrzymywania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. Obecnie ustawa 2.0 dość ogólnie wskazuje, że to świadczenie przysługuje „w szczególnie uzasadnionych przypadkach”. Zdaniem przedstawicieli PSRP zbyt szerokie opisanie tego mechanizmu na poziomie ustawy może skutkować brakiem precyzyjnych kryteriów, którymi kieruje się uczelnia, przyznając wsparcie. Z kolei to może prowadzić do uznaniowości. Parlament chce, aby studenci znali jasne przesłanki i, jeśli je spełnią, mieli pewność, że dodatkową pomoc finansową otrzymają, niezależnie od kierunku studiów, wydziału czy uczelni.